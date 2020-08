Rodrigo Olsen fue designado por el presidente Piñera como nuevo embajador de Chile en Finlandia

Al momento de su designación, el licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se desempeñaba como Director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, informó que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, designó como embajador de Chile en Finlandia al diplomático de carrera Rodrigo Olsen Olivares, quien ya recibió el respectivo beneplácito.

El embajador Olsen es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y egresado de la Academia Diplomática "Andrés Bello". Es Master of Arts in International Affairs de la Carleton University (Ottawa) y Magíster (c) en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

En el exterior, ha ejercido funciones en las Embajadas de Chile en España, Italia y Argentina, y fue representante alterno de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).

En Cancillería fue Director de Integración Regional Multilateral, y Director de Asia Pacífico. También, ejerció como Coordinador Nacional Alterno de Chile ante Celac y Mercosur. Fue jefe del Equipo Negociador de la COP25 de Cambio Climático y ha liderado y participado en negociaciones ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, en la Convención de Diversidad Biológica, en el proceso de Biodiversidad más allá de las Zonas de Jurisdicción Nacional, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Persona Mayor y en la Convención Interamericana de eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Al momento de su designación se desempeñaba como Director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Cancillería.

