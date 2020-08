Rodolfo Carter, alcalde de La Florida: “Ser comunista hoy en día es ser militante de Al Qaeda”

La autoridad comunal afirmó que el "sueño húmedo" de la izquierda, tras las protestas de octubre del 2019, era destituir al presidente Piñera.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó la reciente postura en favor de la opción «Apruebo» que adoptó el ex senador y ex ministro, Pablo Longueira (UDI), en relación al próximo Plebiscito Constitucional.

"No me sorprende que Pablo sorprenda. Él tiene ese estilo. Ahora, me sorprendió más de la cuenta... sin duda", declaró el jefe comunal floridano en conversación con radio Futuro.

"Pablo siempre ha sido un hombre de un sector que viene de la época del «Sí» y el «No», y que se manifieste por el «Apruebo» es algo muy sorprendente, porque es de las personas que uno no lo hubiera esperado", agregó.

Carter, además, aprovechó la instancia para lanzar duras críticas hacia el Partido Comunista, tienda de la que hizo una curiosa comparación: "Ser comunista hoy en día es ser militante de Al Qaeda", dijo.

"Es un partido antidemocrático. Cuando uno dice esto la gente dice "¿cómo dice eso?", pero si lo dicen sus estatutos: el Partido Comunista cree en la sustitución de la democracia burguesa por una proletaria o la dictadura del proletariado".

Siguiendo en esta línea, el Alcalde de La Florida afirmó que "el sueño húmedo" de la izquierda era destituir al presidente Sebastian Piñera", tras las protestas ocurridas en octubre del 2019.

"Para el 18 de octubre, claro que hubo una intención de destituirlo, y el sueño húmedo de la izquierda era que Piñera saliera caminando por el techo de La Moneda y se fuera en un helicóptero, como pasó con De La Rúa, el 2001, en Argentina", aseguró Carter, quien cerró diciendo que "estuvo muy cerca de que ocurriera algo así, pudo haber pasado".

