RN descarta libertad de acción a militantes para hacer campaña con el PS o con José A. Kast

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, afirmó que, si bien, hay libertad de acción a sus militantes para el plebiscito del proceso constituyente, no la hay para que sus parlamentarios hagan campaña por el "apruebo" con el Partido Socialista o el "rechazo" con José Antonio Kast.

En entrevista con radio Cooperativa, Desbordes señaló que "no me gustaría ver a parlamentarios por el 'apruebo' en un comando con el PS ni tampoco me gustaría ver a parlamentarios por el 'rechazo' haciendo campaña con gente que está formando partido, como el de Kast, que han sido groseros en el trato con el Presidente de la República".

"No me parecería razonable. Así como no me gustaría ver parlamentarios por el 'apruebo' con la ex Nueva Mayoría, tampoco me parecería razonable parlamentarios por el 'rechazo' haciendo campaña por alguien que todos los días le falta el respeto al Presidente", reiteró.

Consultado si salió airoso del consejo de RN del fin de semana, el diputado respondió que "es evidente que sí" y que "la respuesta de los consejeros regionales fue categórica, visible, clara como para despejar cualquier duda que alguien tuviera de si había o no apoyo a la gestión que estoy realizando".

Sobre la situación al interior del partido ante el plebiscito, Desbordes admitió que "hay división, pero no hay fractura, no hay pelea, no hay quiebre, que es lo importante".

