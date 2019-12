RN a la UDI: "Se termina la posibilidad de que un partido ponga en riesgo una coalición entera por cosas que no le gustan"

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, dijo que "la UDI no tiene derecho a veto permanente" y que "tienen que acostumbrarse a que eso no existe".

El presidente de Renovación Nacional (RN), diputado Mario Desbordes, afirmó que la UDI "no tiene un derecho a veto permanente", en respuesta al anuncio de la timonel gremialista, senadora Jacqueline van Rysselberghe, de congelar la participación de su partido en Chile Vamos.

En conversación con radio Cooperativa, el titular de RN negó haber incumplido el acuerdo firmado para la elaboración de una nueva Constitución al apoyar los avances en paridad de género.

"No hay ninguna contravención a lo que acordamos. Hemos cumplido la palabra. Perdónenme, pero la UDI no tiene derecho a veto permanente, tienen que acostumbrarse a que eso no existe", enfatizó Desbordes.

También dijo que la UDI "por supuesto que tuvo derecho a veto, es cosa de leer los diarios de lo que pasó los últimos 30 años y la coalición cambió".

"Fue un acuerdo del día uno, en una coalición nueva: Chile Vamos. Ningún partido tiene derecho a veto, ningún cacique tiene derecho a veto. Se terminan los liderazgos absolutos y se termina la posibilidad de que un partido ponga en riesgo una coalición entera por cosas que no le gustan", agregó.

El timonel de RN insistió en que "es realmente lamentable volver a las mismas frases de los '90, pero yo no voy a entrar en polémicas con la senadora (Van Rysselberghe), que la UDI evalúe todo lo que tenga que evaluar. Aquí no se ha contravenido el acuerdo, al revés".

PURANOTICIA