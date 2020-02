Revelan que Senador Ricardo Lagos y su padre el ex Presidente no pagan contribuciones por sus casas en Caleu

29 años sin pagar contribuciones llevaría el ex Presidente, mientras que su hijo ya llevaría 16 años.

En una investigación dada a conocer por el sitio Ciperchile, se reveló que el expresidente Ricardo Lagos y su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber no han pagado contribuciones en años por casas que poseen en Caleu, comuna de Til Til.

Según la información entregada por el medio, el exmandatario llevaría 29 años sin pagar, mientras que el legislador, 16 años.

La parcela de Ricardo Lagos, según el SII, tiene un uso de suelo agrícola, por lo que nunca se ha tenido que pagar contribuciones. Mientras que el caso del senador Lagos Weber nunca fue aprobada la solicitud de permiso de edificación. Ambos reconocieron como un error la situación y esperan a que se regularice pronto.

El ex presidente Ricardo Lagos asumió el error, "En 1991 compramos una parcela de agrado de 6 hectáreas en Caleu, junto a dos familias amigas. Inicié la construcción de una casa y efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación. En 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente".

Lo mismo hizo su hijo el senador Ricardo Lagos Weber "He cometido una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento. Estoy en falta en esta materia. El terreno lo adquirí el año 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas. En mis declaraciones de patrimonio he sido transparente respecto de la construcción de la casa. En las declaraciones de patrimonio pertinentes he declarado la existencia del terreno primero y luego se agregó la construcción de la casa. El terreno está exento del pago de contribuciones. Una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan".

PROYECTO DE LEY

Al respecto el diputado socialista, Leonardo Soto, explicó a Radio ADN sobre proyecto de ley, presentado por su conglomerado y que hasta la fecha no ha avanzado en la Cámara de Diputados, que busca establecer un plazo para que se solicite la recepción definitiva de las obras y fijar sanciones en caso de que ese trámite no se haga.

"La necesidad de que las obras que obtienen permiso de edificación, o las obras que se comiencen a construir, ya sean viviendas residenciales, comerciales o industriales puedan concluir siempre sus trámites para poder estar habilitado y obligado a pagar el impuesto respectivo como lo hacen todos los chilenos", señaló.

"Aquí hay un vacío legal que permite que se hagan construcciones, no tan solo residenciales, si no que a veces verdaderas industrias al margen de la ley y obtienen sin duda todos los beneficios de la ilegalidad, es decir, están eximidos de pagar las contribuciones que están obligados todos los chilenos y chilenas, y eso es un vacío que hay que completar, que hay que resolver, y por eso hay proyectos de ley que nosotros vamos a impulsar", manifestó Soto.

Luego de conocida la noticia el Servicio de Impuestos Internos activó una fiscalización por dichos terrenos en la comuna de Til Til.

