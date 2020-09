Rechazan indicación del Ejecutivo por Ley de Migración: debate seguirá la próxima semana

El artículo en cuestión señala que el jefe de Estado es quien definirá la política nacional de migración y extranjería, para lo cual debe tener en consideración diversos elementos.

El Senado decidió continuar la próxima semana con la votación en particular del proyecto de ley sobre Migración y Extranjería, luego que se debatiera y votara tres artículos, uno de ellos, sobre política nacional migratoria, en el que el Ejecutivo sufrió un traspié al rechazarse una indicación sobre "ingreso irregular" de migrantes.

El artículo en cuestión señala que el jefe de Estado es quien definirá la política nacional de migración y extranjería, para lo cual debe tener en consideración diversos elementos. Uno de ellos es el "velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante", disposición que fue aprobada por unanimidad.

En este punto, sin embargo, el Ejecutivo presentó una indicación que además establecía el evitar "el ingreso irregular". Dicha indicación fue rechazada con 19 votos a favor y 20 en contra.

Quienes no respaldaron la inclusión propuesta por el Ejecutivo manifestaron que era "redundante" incorporar esa frase y que los índices de irregularidad no se deben al ingreso, sino a que después de haber llegado al país por un período no se fueron y no regularizaron su situación.

En la contraparte, señalaron que se debe desincentivar la migración irregular y que el eje de las políticas migratorias de otros países apunta precisamente a evitar el ingreso irregular que se ha visto favorecido por la ausencia de una política migratoria.

EL CASO DE LOS CONVIVIENTES

El debate de hoy se inició con la decisión de incluir o no en la nueva ley la palabra conviviente en lo relativo a la reunificación familiar o se mantenía la disposición aprobada por la Comisión de Gobierno, que reemplazó dicho término por "aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio".

Con 26 votos a favor y 13 en contra se aprobó el inciso propuesto por la Comisión de Gobierno que señala que "los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia".

Según hicieron notar algunos senadores, debió considerarse el término "conviviente" en el texto para adaptarse a la realidad de muchas parejas y evitar exclusiones.

AUTORIZACIÓN O VISA

Finalmente, la sala del Senado se abocó a la discusión de una norma relativa a las autorizaciones previas o visas para ingresar al país.

En tal sentido, se aprobó una disposición que señala que "no requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria".

El punto que generó debate fue el de incluir la norma que establece que por motivos de interés nacional o de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, se podrá exigir una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior.

La frase que hablaba del bajo cumplimiento de las normas migratorias había sido eliminada por la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se sometió a consideración de la sala, que rechazó dicha eliminación con 18 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

Luego, la Sala aprobó con 24 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones mantener dicha norma.

Según explicaron quienes respaldaron esta medida, la idea es exigir una visa o autorización a personas de países que tienen bajo cumplimiento de las normas migratorias. En la otra vereda, se manifestó que no se puede endosar a todos los migrantes de un determinado país el mal comportamiento de algunos de sus compatriotas.

