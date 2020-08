Realizan operativo de búsqueda activa de casos de Covid-19 en Peñalolén

Autoridades reiteraron el llamado a respetar el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el frecuente lavado de manos y uso de alcohol gel.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza junto a la seremi de Salud RM, Paula Labra y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, constataron en terreno la fiscalización de las medidas establecidas por la autoridad sanitaria en la comuna.

En la instancia, también se realizó toma de examen PCR en los laboratorios móviles de la Seremi, como parte de las acciones orientadas a reforzar la búsqueda activa de casos y se hizo entrega de las guías de autocuidado, tanto para población general como para niñas y niños.

Respecto al avance a la etapa de Transición, Daza explicó que "esto no significa que se acabó la pandemia, esto significa que hemos avanzado un paso en estas comunas porque hemos visto que sus indicadores han mejorado notoriamente. Este paso implica más libertades, pero es fundamental mantener las medidas sanitarias de autocuidado".

La autoridad reiteró el llamado a respetar el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el frecuente lavado de manos y uso de alcohol gel y pidió que los vecinos realicen sus actividades con responsabilidad.

"Estamos haciendo búsqueda activa porque sabemos que uno de los puntos más importantes es encontrar a aquellas personas que tienen Coronavirus y que no sabemos que lo tienen. También estamos invitando a las personas que no pueden hacer un aislamiento efectivo en sus casas, a trasladarse a una Residencia Sanitaria. Es la forma más efectiva de proteger a su familia, seres queridos y toda la comunidad", agregó.

La alcaldesa Leitao destacó la importancia de informar a los vecinos, y advirtió a la ciudadanía que, "no se confíen porque el virus sigue aquí. No hay vacuna todavía y aún hay personas contagiadas".

La jefa comunal añadió que "si bien estamos avanzando un poco para dar mayor movilidad a las personas, esto no significa que nos tenemos que relajar. Lo más importante, es decirle a la ciudadanía que no haga lo que no hicimos en estos casi tres meses de cuarentena", para evitar las aglomeraciones.

Por su parte, la seremi Paula Labra llamó a que "todas las personas que presenten síntomas, como tos, fiebre y dolor de cabeza, vayan inmediatamente a su centro asistencial y no esperen, para que les puedan hacer el test PCR e identificar si tienen el virus".

Hay 9 laboratorios móviles dispuestos para todas las comunas, "especialmente en aquellas en Transición, pues no queremos que estas comunas que han dado un paso adelante, retrocedan, porque aún hay mucho camino por recorrer para llegar a la etapa de apertura avanzada", concluyó la seremi RM.

