Realizan intensa fiscalización en el comienzo de la «Transición» en Santiago y Estación Central

Tanto alcaldes, como también personal de gobierno y carabineros, hicieron un llamado a la responsabilidad y a la prudencia a los habitantes de ambas comunas.

Bajo la presencia de distintas autoridades comenzó la fiscalización por el avance de las comunas de Santiago y Estación Central a la fase de Transición del plan "Paso a Paso" de desconfinamiento.

En la intersección de calle Matucana con Portales (en los límites de Santiago, Estación Central y Quinta Normal), el jefe de la Defensa Nacional en la región Metropolitana, general Carlos Ricotti, reiteró que esta es sólo la segunda fase del plan y que todavía faltan varias etapas para el desconfinamiento total.

"Nos ha pasado en otras comunas que creen que ya se descuarentenaron para siempre y que efectivamente pueden hacer todo lo que ellos estimen conveniente. Solamente estamos en la segunda fase y nos faltan tres más para poder salir totalmente de la pandemia. Por lo tanto, el llamado es a que todos respeten las limitaciones y restricciones que se han impartido por parte de la estrategia de salud", aseguró.

En el mismo contexto, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, indicó que todas las fiscalizaciones tienen como objetivo "el cuidado de la salud de las personas".

"Esa fiscalización si bien es bastante masiva siempre va a necesitar el concurso de los ciudadanos, de los vecinos. Son ellos los primeros fiscalizadores, ayúdennos a denunciar actividades como fiestas o actividades que no corresponden a la fase en la cual se encuentra la comuna para poder efectivamente fiscalizar y cuidarnos entre todos", agregó.

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que "no hay mejor vacuna que la responsabilidad individual".

"No existe, no hay posibilidad de tener un fiscalizador, un carabinero, un PDI, un miembro del Ejército en cada esquina, es imposible. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad individual de los vecinos, que cumplieron una de las cuarentenas más largas del mundo. Como siempre en la vida queremos avanzar, no retroceder y eso, depende de nosotros", argumentó.

Por su parte, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, informó que la estrategia de controles en su comuna incluye "cerca de 20 puntos de fiscalización en el eje Alameda y en los puntos de contacto con las comunas que todavía siguen en cuarentena que son vecinas a Estación Central."

"La fiscalización está siendo bastante efectiva. Estamos tratando de copar los espacios tempranamente, antes de que lo haga el comercio ambulante ilegal, pero también le estamos pidiendo la documentación a las personas que pasan por la comuna", finalizó.

Con respecto a las intensas fiscalizaciones, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que otro aspecto fundamental es la búsqueda activa de casos, como parte del plan de testeo, trazabilidad y aislamiento del Minsal. Por lo mismo, en el lugar se instaló un laboratorio móvil para realizar exámenes PCR. "Sabemos que es la estrategia más importante para poder contener esta pandemia", sostuvo.

