¿Quién es realmente Raúl Mera?: El trasfondo tras el nombre que desde la Universidad de Valparaíso puede llegar a la Corte Suprema

Este domingo se dio a conocer que el nombre propuesto por el Presidente Piñera para reemplazar a Hugo Dolmestch en la Corte Suprema es de Raúl Mera, ¿quién es este hombre y porqué la máquina de Girardi no lo quiere?.

El Presidente de la República, propuso al Senado para su ratificación al Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a don Raúl Mera Muñoz, abogado de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, actual Universidad de Valparaíso para ocupar el cargo que dejó vacante Hugo Dolmestch en la Corte Suprema.

¿Pero quién es realmente Raúl Mera?, ¿es aquel hombre que tiene fallos cuestionables en casos de derechos humanos como dice la máquina de Guido Guirardi?.

TRAYECTORIA JUDICIAL

El Ministro Mera, quien obtuvo la primera mayoría de votos en la Corte Suprema, pertenece a una familia de destacados, Jueces, su padre fue Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y sus hermanos también han tenido una destacada trayectoria en el Poder Judicial.

Es considerado un juez serio y acucioso, muy apegado a la Ley, su perfil es más bien moderado, sin vinculaciones políticas de ningún tipo y laico.

Ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, sede Santiago, en el año 1973. En el año 1974, continua sus estudios en la Universidad de Chile sede Valparaíso, actual Universidad de Valparaíso.

Al egresar obtiene el premio al mejor egresado de la promoción, hizo su memoria de título sobre "El delito culposo ante la jurisprudencia", la cual fue aprobada con nota seis. Rindió su examen de licenciatura, siendo aprobado con nota siete.

Obtiene el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, con distinción máxima.

Realiza su Práctica profesional: Sección Civil Contenciosa del Consultorio Jurídico del Colegio de Abogados de Valparaíso, siendo aprobado con nota siete.

El Ministro Mera, ingresó al Poder judicial en Mayo de 1980, como secretario titular del Juzgado de Letras de Río Negro, luego asumió el de secretario titular del Primer Juzgado de Letras de Valdivia.

En diciembre de 1982 sirve el cargo de relator titular de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para luego ser nombrado secretario titular de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

En 1986 es designado como Juez del Primer Juzgado del Trabajo de Iquique, para luego ser nombrado como Juez titular del Primer Juzgado de Letras de Iquique, con jurisdicción civil y criminal.

En el año 1996 asume Fiscal titular de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hasta septiembre de 2000 fecha en que es ascendido al cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

En agosto de 2015 es trasladado al cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde desempeñó la Presidencia en 2016 y sirve como Ministro hasta la fecha actual.

Desde el 1 de marzo de 2017 ya hasta el 1 de marzo 2020, en su calidad de Ministro de la Corte de Apelaciones, asume como Presidente de la Corte Marcial de la Armada.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Se ha desempeñado como profesor de la Cátedra de Derecho Penal en la carrera de derecho de la Universidad Arturo Prat, de Iquique.

Profesor titular de la cátedra de Derecho Procesal en las carreras de derecho de las Universidades de Antofagasta y Católica del Norte, en Antofagasta.

Profesor de la Academia Judicial, en diversos cursos de formación de postulantes al Poder Judicial, a cargo del taller sobre redacción de resoluciones civiles. Docente, en cursos habilitantes para cargos de Ministro y Fiscal de Cortes de Apelaciones, a cargo del taller sobre recursos de nulidad penal y laboral y sobre resoluciones de segunda instancia.

LA PRESION GIRARDI Y LOS SUPUESTOS FALLOS POLÉMICOS

El Senador Guido Girardi conocido en el ambiente como un hombre con altas influencias a la hora de poner nombres en el Poder Judicial, como ejemplo cabe recordar la filtración de un audio dado a conocer por Radio Biobío cuando cae el nombramiento de Dobra Lusic el año 2018, en aquel audio un operador de la UDI le ofrece a Marcela Guerra ex asesora del parlamentario del PPD conseguir justamente al apoyo de Girardi a cambio de intervenir ante la posibilidad de que ella sea desvinculada del poder judicial.

LEE TAMBIÉN: Corte Suprema: El audio secreto que confirma ofrecimiento de favores políticos a cambio de apoyo a Dobra Lusic

Girardi apenas se conoció la propuesta de Piñera inició rápidamente una ofensiva comunicacional diciendo que "Es un error del Gobierno proponer a Raúl Mera para integrar la Corte Suprema, pues tiene severos cuestionamientos por sus fallos en casos de DDHH y medioambientales. Rechazaré su nominación, pensando en dos decisiones de Mera que ponen en duda su idoneidad para el cargo".

Tal alusión del Senador se refería al denominado caso de los Queñes, este se trató del asalto a un cuartel policial, en 1988, donde integrantes del Frente Autónomo Manuel Rodríguez, asesinaron a un Carabinero, en su huida, fueron capturados todos los integrantes del Comando, salvo dos que aparecieron muertos ahogados, con lesiones atribuidas a terceros.

En ese caso el Ministro Raúl Mera, fue Ministro en visita y absolvió a los acusados por no existir elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, que permitan determinar que estos últimos tuvieron participación en los fallecimientos mencionados.

O sea absolvió a los acusados, no por aplicación de alguna ley dictada en el gobierno militar, sino simplemente porque no habían pruebas suficientes para condenar. Este fallo fue ratificado luego por la Corte de Apelaciones de Rancagua y lo dejó a firme la Corte Suprema al desestimar los recursos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

EL OTRO FALLO QUE OMITE GIRARDI

Pero existe un segundo fallo, que incluso tiene directa relación con una de las primeras protestas masivas que le hicieron a Pinochet en su tiempo de dictadura, se trata del llamado "Puntarenazo"

En febrero de 1984, Pinochet, viajó a la ciudad de Punta Arenas, siendo objeto de fuertes protestas en su contra por parte de la ciudadanía, se recuerda porque fue la primera protesta que tuvo que enfrentar el Régimen, con Pinochet presente.

El Intendente de época interpuso una querella criminal invocando la Ley de Seguridad del Estado, designándose como ministro en visita a don Jaime Rodríguez Espoz. Éste sometió a proceso a varios de los detenidos, entre ellos a Jose Ruiz y Carlos Mladinic y al cerrar el sumario, confirió traslado al ministerio público judicial, cargo que en ese momento era ejercido por el actual Ministro Mera en ausencia del fiscal titular.

En su informe del 21 de agosto de 1985, Raúl Mera estuvo por rechazar el requerimiento, según los capítulos que entonces señaló: a) los hechos que fundan el requerimiento no eran constitutivos de delito, b) tampoco lo son porque era una figura delictiva imposible de aplicar en ese entonces, pues la actividad de los partidos políticos se encontraba prohibida; y c) tampoco lo son porque las reuniones en las que se censuró la conducta de los acusados no eran político-partidistas. Todos los manifestantes fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo.

Consultados abogados de la plaza sobre estos fallos señalaron, que en el caso Los Queñes, lo que faltaron fueron pruebas, pero en ningún caso se trató de aplicar leyes de impunidad, por lo que el reproche del Senador Girardi está poco fundado, por decir lo menos y asoma como una arista más de su particular estilo a la hora de entregar su apoyo a quienes llegan a la máxima testera del poder judicial.

LEE TAMBIÉN: Whatsapp secreto: operador judicial que mueve hilos de Girardi en la Suprema amenazó a Felipe Harboe

En cuanto al puntarenazo, destacaron, que hoy es muy fácil perseguir a los autores por causas de derechos humanos, lo difícil era defender a los acusados en plena dictadura, esa resolución del Ministro Mera, lo retrata como un ministro apegado a la ley, independiente y con carácter, muy alejado de la imagen que se quiere proyectar actualmente del propio Ministro, cuyo nombre ahora deberá ser votado en el Senado para asumir en la Corte Suprema.

PURANOTICIA