Providencia, Quilicura y La Florida suspenden las clases debido al coronavirus

Con la entrada en Fase 3 del cornonavirus en el país, alcaldes de la región Metropolitana y el país comienzan a tomar medidas en los colegios de sus comunas. Esta vez fue el turno de Providencia que anunció la suspensión de clases hasta el 15 de abril. A ellos se suma Quilicura y La Florida, que también anunciaron la suspensión de las actividades.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidió suspender las clases desde este lunes 16 y hasta el 15 de abril y realizar clases online, debido a que casi el 90% de sus estudiantes vienen de otras comunas.

"Se suspenden las clases desde mañana y hasta el 15 de abril, por lo menos hasta el 15 de abril. Es probable que esto se alargue, por lo que estamos trabajando para que los niños no pierdan las clases, pero a traves de otra modalidad: online", señaló la alcaldesa.

Cabe recordar que casi el 90% de los alumnos de los colegios y liceos de Providencia vienen de otras comunas, "de muchas comunas distintas, viajan por lo menos una hora en metro y vuelven a sus comunas. Eso significa que por mucho que se laven las manos probablemente se van a contagiar y van a contagiar a muchos otros", indicó Matthei.

"Tenemos, desde la semana pasada, un sotware. Vamos a ayudarle a financiar la conexión a alumnos vulnerables y estamos conversando con Junaeb para ver cómo se pueden repartir los alimentos en sus comunas de origen" agregó.

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19 pic.twitter.com/PFom3LNyGQ