Presupuesto 2021: Diputada Flores pide centrarse en pymes, acceso al agua potable rural y embalses

El 30 de septiembre es el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos, el que posteriormente tendrá un plazo de 60 días de corrido para su tramitación. Existen muchas voces dentro del Gobierno y en el Parlamento que piden que el Estado gaste menos en sus reparticiones públicas y más en las personas.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, definió que el gasto público del país para 2021 será con un "presupuesto con base cero", lo que implica que los ministerios y servicios deberán entregar una planificación que considere los recursos mínimos para el correcto funcionamiento de cada repartición, mientras que cualquier incremento adicional deberá ser justificado.

En esa misma línea, la diputada Camila Flores (RN) indicó que "espero que en el próximo erario fiscal gastemos menos en el Estado (burocracia y políticos) y más en los ciudadanos, con el fin de promover la reactivación económica, empujando a las pymes, al comercio detallista, al sector turismo y al transporte. La idea es ayudar a todas estas actividades productivas que dinamizan la economía y generan mayor empleabilidad en los chilenos, pues considero que este aspecto debe ser el foco del gobierno".

La congresista también se encuentra abogando por que se destinen importantes recursos del presupuesto fiscal a la inversión en riego tecnificado, Agua Potable Rural (APR) y en la construcción de embalses.

"No podemos dejar fuera del presupuesto al sector agrícola y a las miles de personas que viven a diario la escasez hídrica, sobre todo en la región que represento y que ha sido duramente golpeada por la sequía. Por lo mismo, tenemos que destinar importantes inversiones en la tecnificación del riego, en el acceso al agua potable rural en la quinta región, pero también en aquellos lugares donde es urgente cerrar la brecha en este tipo de infraestructura a través de la construcción de embalses, por ejemplo", apuntó.

Además, recordó que "todos sabemos la importancia que tiene el agua para la existencia de la vida y lamentablemente en nuestro país hay más de 350 mil chilenos que no tienen acceso a este recurso en localidades rurales, lo que se vuelve doblemente preocupante porque dicha privación no permite a estas personas tomar medidas de higiene como lavarse las manos y prevenir el contagio por coronavirus. Además, los déficits en la cantidad de lluvias y la sequía no nos ayudan a mejorar esta situación".

Desde septiembre pasado existen 36 comunas de la región de Valparaíso decretadas por el Gobierno como zona de catástrofe "hídrica", dejando fuera sólo a la isla de Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández. Este estado de catástrofe dura un año, por lo que sigue vigente en la actualidad.

