Presidentes del Senado y de la Cámara piden construir un proyecto de pensiones con una "hoja en blanco"

La petición fue hecha por parte del senador Jaime Quintana y del diputado, Iván Flores, además de la presidentas de comisiones de Trabajo de ambas cámaras Adriana Muñoz (senadora) y Gael Yeomans (diputada).

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados solicitaron al Gobierno que retire el actual proyecto de pensiones e inicien el trabajo para a construir un nuevo sistema de jubilación desde cero.

La petición fue hecha por parte del senador Jaime Quintana y del diputado, Iván Flores, además de la presidentas de comisiones de Trabajo de ambas cámaras Adriana Muñoz (senadora) y Gael Yeomans (diputada), que sostuvieron un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia Felipe Ward.

En definitiva, los congresistas pidieron construir un proyecto con "hoja en blanco".

"No queremos tratar con un ministerio en particular para este caso, queremos trabajar con todas las instituciones y organizaciones sociales para construir un sistema realmente justo. Tenemos que estructurar una propuesta seria de cómo vamos a mejorar las pensiones, no solamente las del pilar solidario, sino de la clase media que aporta mensualmente en el pilar contributivo", señaló el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores.

El parlamentario dijo que el tema de las pensiones es una de las necesidades más urgente para la ciudadanía, de ahí que hayan pedido, apuntó, la suspensión del proyecto enviado por el Gobierno, "para modificar el actual sistema de jubilaciones y construir uno desde cero, con una hoja en blanco".

Finalmente el titular de la Cámara baja, señaló que hoy estamos poniendo a disposición el Congreso "para avanzar en esta materia, por lo que esperamos que el Gobierno entienda que este es un trabajo de todos y que requiere de mayor claridad".

PURANOTICIA