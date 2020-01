Presidentes de RN y PPD rechazaron las "campañas del terror" en proceso constituyente

Mario Desbordes y Heraldo Muñoz, se reunieron este lunes en la sede del Congreso en Santiago, para abordar distintos temas, entre ellos el plebiscito del 26 de abril.

Los presidentes del PPD y RN, Heraldo Muñoz y Mario Desbordes, se reunieron este lunes en la sede del Congreso en Santiago, para abordar diferentes temas, incluyendo el proceso constituyente.

Sobre el plebiscito del próximo 26 de abril, Desbordes hizo un llamado a "participar, a defender la postura que cada uno tenga siempre con respeto. Rechazo las campañas del terror, rechazo las agresiones que se han tomado las redes sociales, rechazo la actitud grosera que tienen ambos extremos", según consigna La Tercera.

En la misma línea, agregó que "desvirtuar aquella campaña de que si gana el apruebo, la convención constitucional, ya sea mixta o 100% electa, estará dominada por unos señores con boinas negras y largas barbas, y con una AK-47 obligando a todo el mundo a una constitución completamente descabellada, donde se arrasa con todo. Eso no es cierto, las fuerzas democráticas seremos mayoría en la convención constitucional, me refiero por fuerzas democráticas a todas las que están hoy en el gobierno como en la oposición".

Por su parte, Muñoz sostuvo que "quisiéramos destacar la necesidad de tener más democracia y tener un proceso constituyente tranquilo, sin campaña del terror, donde la gente pueda elegir, con la determinación que estime conveniente, respecto a si aprueba o rechaza la nueva Constitución; ambas alternativas son legítimas".

Además, añadió que "nosotros valoramos esas protestas pacíficas, y condenados la violencia, y creemos, y yo ya hablo desde el punto de vista de la centro izquierda, que sólo los reaccionarios pueden estar a favor de la violencia o validar la alternativa de violencia cuando tenemos la oportunidad de elegir si tenemos una nueva Constitución o no. No es ser progresista avalar las acciones de violencia, no, eso es ser reaccionario".

Sobre los resultados de la encuesta CEP, el ex-canciller indicó que "es un duro golpe a la clase política. Pero que tiene algunos elementos que creemos son importantes, como el apoyo a la democracia como sistema político preferido de la ciudadanía".

Con respecto al mismo tema, Desbordes puntualizó que "debemos de mirarla con humildad, todos, los que estamos hoy con algún cargo de liderazgo, algún cargo político, creo que no podemos darnos el gusto aquí se sacar cuentas ni alegres, ni calculadoras, ni nada por el estilo. La encuesta es muy negativa para todos quienes estamos en política, para la política en general, el Congreso, los partidos, el gobierno y para prácticamente todas las instituciones".

Los líderes del PPD y RN también se refirieron a la reforma previsional, tras la propuesta dada a conocer la semana pasado por el Gobierno, y la de la oposición este lunes.

Muñoz expresó que "nosotros queremos que sea el más amplio espectro que podamos estar de acuerdo (respecto a la agenda social) y al mismo tiempo podamos tomar la oportunidad para impulsar las reformas sociales, partiendo por el reclamo que es evidentemente nacional, que la primera prioridad sean las pensiones, pensiones dignas, un sistema de seguridad social mixto, que signifique que no tengamos que tener temor a envejecer".

Desbordes por su parte aseveró que "yo valoro la disposición que han tenido la Social Democracia, la DC, las fuerzas democráticas de oposición, RD, en sentarse a conversar. Lo que más apremia a la ciudadanía es la reforma de pensiones, ya hay sobre la mesa una propuesta, la oposición hará lo propio el día de hoy, y espero que lleguemos a acuerdo lo más pronto posible".

Finalmente, el timonel de RN abordó la situación de Chile Vamos, explicando que "la UDI no ha puesto condiciones (para descongelar su participación), yo no he aceptado condiciones. Lo que hay una cuestión básica, de que si somos coalición, tenemos que tratar de llegar a acuerdo primero nosotros y así ha sido siempre. Pero si alguno de los partidos aliados no está de acuerdo en algo que nos parece razonable a nosotros, nosotros tenemos derecho a avanzar".

PURANOTICIA