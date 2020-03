Presidente Piñera zanja polémica por permisos de circulación: elimina multas e intereses y mantiene dos cuotas

Mandatario anunció que enviará un veto sustitutivo del proyecto, que permitirá eliminar el pago de los intereses y los reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo.

La polémica a raíz de la confusión generada por el proyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Congreso Nacional respecto al pago de los permisos de circulación 2020 obligaron al presidente Sebastián Piñera a realizar una vocería para anunciar una importante modificación en la iniciativa legal, de autoría del senador Francisco Chahuán (RN) y el diputado Andrés Longton (RN).

LEER TAMBIÉN: Polémica por pago de patentes de autos: Evelyn Matthei y Luis Mella hablan de pago de intereses y multas, mientras que Andres Longton habla de "interpretación errada".

Tomando en cuenta que este 31 de marzo se vence el plazo para el pago de patentes, lo que sumado a la grave crisis sanitaria y económica producto del coronavirus Covid-19, los parlamentarios diseñaron proyecto de ley que permitirá la postergación del pago de estos permisos y, al mismo tiempo, extender el plazo de vencimiento de las revisiones técnicas y de las licencias de conducir.

No obstante, este proyecto generó la confusión de varios alcaldes, entre los que destacaron los de Providencia y Quillota, Evelyn Matthei y Luis Mella, respectivamente, quienes plantearon que si no se pagaba el permiso de circulación este martes 31 de marzo, se les cobrarían multas e intereses, además que no podrían pagarlo en dos cuotas, como regularmente se hace.

LEER TAMBIÉN: Senador Chahuán llama a la calma por "permisos de circulación" y aclara conceptos de la confusión armada por los alcaldes Mella y Matthei.

Fue justamente esto último lo que originó un gran manto de dudas en torno al proyecto, por lo que el Presidente de la República anunció que enviará un veto sustitutivo de este proyecto, con discusión inmediata, que permitirá eliminar el pago de los intereses y los reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo.

"El 27 de marzo se aprobó un proyecto de ley que eliminó las multas para las personas que conduzcan sin permiso de circulación durante el próximo trimestre, pero no eliminó el pago de intereses y reajustes al momento del pago efectivo, si ocurre con posterioridad al día de hoy. Adicionalmente, el proyecto no permite el pago en dos cuotas, como sí lo contempla la legislación vigente", comenzó indicando el Mandatario.

Para subsanar esto, adelantó que "enviaré un veto sustitutivo, con discusión inmediata, que eliminará el pago de intereses y reajustes de los permisos que se paguen con posteriordad y dentro de los plazos. También permitirá que cuando se pague esta cuota, se haga en dos: la primera se debe pagar antes del 30 de junio y la segunda antes del 31 de agosto".

Piñera también dijo que "en estos tiempos difíciles y exigentes, con tanta angustia, es más importante que nunca mantener la unidad y trabajar en equipo, porque sólo así lograremos combatir con eficacia a esta pandemia y superar los estragos del coronavirus en Chile y el mundo entero".

Cabe recordar que este lunes, el senador Francisco Chahuán, en comunicación con Puranoticia.cl, repasó al Gobierno diciendo que "nos habría gustado que el Ejecutivo se hubiese involucrado. Si hubiese habido patrocinio del Ejecutivo, en definitiva, el tema estaría totalmente despejado, pero esperemos que la Contraloría General de la República sea quien lo aclare".

PURANOTICIA