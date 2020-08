Presidente Piñera y Plebiscito: “Las diferencias son legítimas y hay que saber respetarlas”

El mandatario, además, señaló que bajo ninguna circunstancia se debe hacer uso de la violencia para imponer ideas y pensamientos.

El Presidente Sebastián Piñera encabezó este jueves en Chillán una ceremonia -sin público y sin desfile- de conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins, oportunidad en la que se refirió al Plebiscito del 25 de octubre.

El Mandatario destacó la figura y el legado de O'Higgins, destacando sus luchas, como "aprender a convivir con la diferencia, aprender a respetar la diferencia, entender que la diferencia cuando sabemos orientarla es una fuerza de progreso, de creación, es una fuerza que nos permite avanzar, pero cuando las diferencias no tienen un sentido, no reconocen un marco, pueden transformarse en fuerzas destructivas".

"Digo esto, porque ahora que estamos ad portas de enfrentar un plebiscito, más que nunca tenemos que recordar que las diferencias son legítimas y hay que saber respetarlas, pero siempre, siempre dentro del marco de la ley, dentro del marco del Estado de Derecho y sin recurrir bajo ninguna circunstancia a la violencia para imponer nuestras ideas y pensamientos", precisó el Jefe de Estado.

El Presidente hizo estas declaraciones en su discurso en el Parque Monumental Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo, hasta donde acudió acompañado por los ministros de Interior, Víctor Pérez; de Defensa, Mario Desbordes; el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez; el Intendente de Ñuble, Martín Arrau; y el alcalde de Chillán, Felipe Aylwin.

Además encabezó una ofrenda floral por el aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgins.

PURANOTICIA