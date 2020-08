Presidente Piñera y Plebiscito Constitucional: “El Gobierno ha dicho que primero es la salud”

La máxima autoridad recalcó que lo primordial es proteger a los ciudadanos, y evitar que se sigan exponiendo ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

El presidente Sebastián Piñera le cerró la puerta a que las personas contagiadas con Covid-19 puedan votar en el próximo plebiscito, aunque aclaró que el Gobierno busca realizar cambios en la materia para elecciones futuras.

Consultado sobre el tema, Piñera afirmó que "aquí tenemos dos valores que se contraponen. Por una parte, la Constitución establece un derecho, que es el derecho a votar. Pero también la Constitución establece el derecho a la salud".

"En este caso, esos dos valores entran en confrontación. Por eso, el Gobierno ha dicho de que primero es la salud y que las medidas sanitarias están para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, evitando que se expongan ellos mismos o que arriesguen la salud de los demás", agregó.

Pese a lo anterior, anunció que "vamos trabajar para modificar nuestro sistema electoral y que permita que casos como los que estamos enfrentando y, como el Covid-19, encuentren un camino de participación".

El jefe de Estado aseguró que no es viable aplicar un cambio de este tipo a "menos de 60 días de un plebiscito", y que "en el acuerdo y en la reforma constitucional no se permiten reformas constitucionales durante este período. Por tanto la intención está, estamos trabajando, yo me reuní con el Servel para explorar este punto".

Por otra parte, sostuvo que "el Gobierno no es neutral con respecto a este plebiscito, tenemos dos compromisos fuertes y claros: primero, contribuir a realizar un plebiscito que sea transparente, participativo, informado y seguro".

"Eso lo estamos cumpliendo para que el 25 de octubre podamos tener un acto electoral que haga justicia y honre una hermosa tradición chilena de tener elecciones libres, limpias y transparentes", aseveró.

Finalmente, sentenció que "además, el 25 de octubre vamos a escoger un camino, para perfeccionar, mejorar o cambiar nuestra Constitución. Pero más importante que el camino es el puerto de destino, y nuestro Gobierno también tiene un compromiso con el puerto de destino".

