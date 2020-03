Presidente Piñera: "Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras para todos"

En cadena nacional, Mandatario ordenó que todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas, donde aseguró que "tendrán los cuidados que necesitan".

El presidente Sebastián Piñera advirtió este domingo en cadena nacional que las próximas semanas "serán muy duras para todos" y defendió las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19.

"No tengo un mensaje fácil para ustedes, pero sí tengo un mensaje de fe y esperanza. Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras para todos. El mundo entero, y también Chile, estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años, para lo cual lamentablemente todavía no existe vacuna ni tratamiento comprobado. Esto significa un gran desafío, pero también una gran oportunidad", indicó.

"Estamos muy conscientes de los temores y angustias que sienten las familias chilenas, muchas veces agravadas por las falsas noticias, y lo sienten porque ven amenazadas su salud, e incluso sus vidas. Nuestras vidas han cambiado profundamente desde que se desató esta pandemia, alterando nuestras formas de trabajar, de estudiar, de saludarnos, de abastecernos, de relacionarnos y, en síntesis, de vivir nuestras vidas", expresó.

"Quizás lo más doloroso es que hemos debido alejarnos de muchos de nuestros seres queridos. Hace días que, al igual que muchos de ustedes, no hemos podido abrazar a nuestros hijos, jugar con nuestros nietos, compartir con nuestros seres queridos. Y por Dios que los echamos de menos", añadió.

DEFIENDE MEDIDAS

Más adelante, dijo que "proteger la salud y la vida de todos, y muy especialmente la de nuestros adultos mayores que son los que experimentan los mayores riesgos, es mi primera prioridad y mi primera ocupación como Presidente de la República, y también la de todo nuestro Gobierno. Por estas razones, y para proteger sus vidas, hemos decidido que todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas donde tendrán los cuidados que necesitan. Protegeremos siempre la salud y la vida de todos los chilenos, pero muy especialmente la de los más vulnerables. Ésa es y será siempre nuestra primera prioridad".

"Pero también debemos asegurar que las familias chilenas, todas las familias chilenas, cuenten con el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, como alimentos, medicamentos, electricidad, agua y tantos otros que son fundamentales para la vida de las familias chilenas. Y también debemos trabajar para proteger los empleos, para proteger las pymes, para mantener el funcionamiento de nuestra economía, y muy especialmente cuando la economía mundial enfrenta grandes nubarrones y muchos riesgos de una profunda recesión. No queremos que después de esta crisis sanitaria, tengamos pérdidas de trabajos, quiebras de pymes y que caigamos en una crisis económica y social, porque eso afectaría negativamente la calidad de vida y el futuro de las familias chilenas y de nuestro país", advirtió.

También destacó que "nuestro plan de acción se ha basado en los conocimientos científicos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los expertos chilenos, las experiencias de otros países y, sin duda, en nuestra propia realidad, escuchando y atendiendo siempre las necesidades de todos nuestros ciudadanos y escuchando también las diferentes voces de nuestro país".

"El plan comenzó a implementarse de inmediato y considera cuatro etapas, según el avance y la evolución del Covid-19 en el mundo y en Chile. Cada medida tiene su tiempo. Igual como es perjudicial atrasarse, también es dañino adelantarse. Y nuestra estrategia se basa en cuatro conceptos propuestos y recomendados por la OMS: aislar, testear, tratar y trazar. Por eso nuestra prioridad ha estado en testear para identificar a las personas contagiadas y poder darles el tratamiento que requieren y para aislar a todo su grupo cercano, para proteger su salud e impedir que contagien a los demás", explicó.

CIENCIA Y EXPERTOS

"Durante estas semanas han surgido muchas voces, muchas recomendaciones, e incluso algunos ultimátum. Habría sido fácil, pero también muy perjudicial para la salud de los chilenos, acoger todas esas propuestas. Por eso como Gobierno nos hemos atenido y vamos a seguir ateniéndonos estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia, la voz de las organizaciones de salud internacionales y de los expertos chilenos, y por supuesto muy atentos a nuestra propia realidad, buscando un equilibrio entre las medidas necesarias para proteger la salud y las adecuadas condiciones para asegurar los bienes y servicios esenciales para la vida de todas las familias", enfatizó.

Luego, afirmó que "pueden tener la seguridad de que hemos adoptado todas las medidas requeridas en el momento necesario, de modo de cuidar la salud y el bienestar de todos y lo vamos a seguir haciendo si la evolución del coronavirus así lo exige".

"COMPRAR CON MESURA"

Adermás, recalcó que "es esencial que todos cumplamos las recomendaciones sanitarias, como lavarse las manos, cambiar nuestras formas de saludarnos, evitar aglomeraciones y reportar síntomas. También les pido comprar, pero comprar con mesura, lo necesario y no acaparar porque eso sólo perjudica a los demás y, por supuesto, obedecer estrictamente las instrucciones que imparte la autoridad sanitaria".

Asimismo, llamó a los empleadores "a facilitar y flexibilizar los horarios y las condiciones, para que sus trabajadores puedan proteger su salud y también para que puedan asegurar el abastecimiento que tanto necesitamos todos los chilenos".

"Hoy son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, son tiempos de solidaridad y grandeza y no de egoísmos y pequeñeces. Estos son los valores que nos permiten tener una patria y que nos permiten llamarnos compatriotas", resaltó.

"Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de confianza y tranquilidad. Porque sabemos que, juntos y unidos, inspirándonos en nuestra historia y en el legado de nuestros grandes héroes, vamos a superar y derrotar esta pandemia", concluyó.

