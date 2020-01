Presidente Piñera por encuesta CEP: “Entiendo que los chilenos no estén contentos”

El mandatario asegura que al igual que los ciudadanos tampoco está contento, pero que trabajar por el país es lo que lo motiva y no las encuestas.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó este jueves su encuesta sobre la aprobación y rechazo al Gobierno, además del Presidente, Sebastián Piñera.

Sobre el mandatario, el muestreo arrojó que solamente el 6% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera y el 82% la desaprueba.

Ante esto, el presidente Piñera respondió las consultas, luego de una reunión con su par de Estonia por la firma de un nuevo tratado.

"Todos los chilenos conocemos lo que hemos vivido en los últimos 90 días, y yo entiendo que los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo tampoco estoy contento", manifestó Piñera.

"Por lo tanto, todo lo que los chilenos nos dicen, nosotros lo escuchamos con atención, y no solamente lo escuchamos, ponemos manos a la obra para ayudar a los chilenos a revolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños, eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas", agregó el mandatario.

