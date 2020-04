Presidente Piñera: "Momento más álgido" del Coronavirus en Chile "está todavía por delante"

"Y por tanto no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún triunfalismo, pero tampoco vamos a alentar proyecciones catastróficas que solamente producen pánico y temor en la población", finalizó.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que el gobierno sancionará "con todo el rigor de la ley" a aquellos que violen las medidas sanitarias impuestas por la autoridad frente a la pandemia del coronavirus.

"Si bien la inmensa mayoría de los chilenos ha colaborado con compromiso, con generosidad, hay algunos que se sienten por encima de la ley y que no solo arriesgan sus propias vidas, sino que ponen en riesgo las vidas de los demás", comentó Piñera desde el Grupo 10 de la FACH, previo a su viaje a las regiones de Ñuble y Biobío.

Flanqueado por los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Defensa, Alberto Espina, el mandatario anunció que se realizarán todos los esfuerzos para llevar a los infractores ante la justicia. "Quiero ser muy claro. Los estamos identificando y los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley", dijo.

"A todos aquellos que no han respetado este cordón sanitario (impuesto en Semana Santa), sea que lo hayan hecho por vía terrestre o vía aérea, se los voy a decir fuerte y claro: hemos establecido las investigaciones correspondientes, estamos haciendo las denuncias que corresponden ante la Fiscalía. Los vamos a identificar y van a recibir la sanción que corresponde a la gravedad de la falta que han cometido", puntualizó.

Por otra parte, Piñera descartó que exista una sensación de triunfalismo en el gobierno frente a las cifras del covid-19 en el país. "Comencé estas palabras diciendo que estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío que haya enfrentado Chile, probablemente en su historia, en materia sanitaria", planteó.

"No hay ningún triunfalismo, pero sí quiero decir, porque también es verdad, de que nos hemos preparado en forma muy temprana y, por esa razón, tampoco queremos caer en este alarmismo o en estas proyecciones catastróficas que algunos están difundiendo (...) Vamos a poder cumplir con lo que los chilenos esperan de su gobierno, y decirles a los chilenos que si requieren una cama de hospital, la van a tener. Si requieren un respirador mecánico, lo van a tener", reafirmó.

"El mensaje que hago como Presidente de Chile no es de triunfalismo, pero sí es de tranquilidad (...) La crisis del coronavirus no ha terminado. Más aún, su momento más álgido, donde vamos a tener que enfrentar el mayor número de enfermos, está todavía por delante. Y por tanto no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún triunfalismo, pero tampoco vamos a alentar proyecciones catastróficas que solamente producen pánico y temor en la población", finalizó.

PURANOTICIA