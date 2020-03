Presidente de la Democracia Cristiana: "Llegó el momento de tener un pacto económico y social"

Fuad Chahín criticó también al presidente Piñera, calificándolo de "irresponsable" por "justificar el golpe de Estado, diciendo que de alguna manera la democracia fue muriendo de a poco".

El Presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, participó del acto organizado por la Fundación Patricio Aylwin, para conmemorar los 30 años del retorno a la democracia, con el inicio del Gobierno del ex Presidente DC, que dio fin a los 16 años de dictadura.

En la cita, estuvieron presentes el ex presidente Ricardo Lagos, el intelectual Cristián Warnken, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, ex ministros de la Concertación, autoridades y dirigentes, entre otros.

"Don Patricio nos recuerda que lo que no podemos perder son las convicciones, los principios y los valores democráticos. Eso es un gran legado de la conmemoración de hoy. No es la fuerza, no es la rabia y no es la violencia lo que nos va a llevar a un país mejor, es la convicción en los valores de la justicia, la libertad y del respeto de la dignidad de la persona, es recuperar la convivencia. La respuesta es perfeccionar y profundizar nuestra democracia y no amenazarla", indicó el timonel DC.

En esta misma línea, Chahín explicó que "por lo mismo no fuimos al acto en La Moneda. Hemos vivido retrocesos preocupantes e inaceptables en materia de violaciones a los derechos humanos. Hemos visto cómo nuevamente nuestro país tiene que movilizarse para exigir respeto a la dignidad de la persona y mayor justicia social, sin que el Gobierno escuche y dé una respuesta mínimamente aceptable a esos desafíos. Por eso que no nos parecía aceptar la invitación de un Presidente de la República que tiene un Gobierno con un sello tan distinto al del Patricio Aylwin. No se podían confundir las cosas y es acá donde debíamos estar. Le mandé una carta al Presidente Piñera donde le expresé los motivos del porqué no nos parecía aceptar la invitación"

Además, Chahín explicó que "los acuerdos no pueden ser sólo entre el Gobierno y parte de la oposición. Tal como se dijo hoy en la conmemoración de la asunción del primer Gobierno democrático después de la dictadura: llegó el momento de tener un pacto económico y social, con una mirada en los próximos 15 o 20 años, para hacernos cargo de los temas urgentes, pero por sobre todo en ir instalando una estrategia para alcanzar un desarrollo humano, donde la persona esté en el centro de nuestra sociedad, donde seamos capaces de compatibilizar, tal como lo dijo el Presidente Aylwin, crecimiento económico con justicia social.

El Presidente DC indicó también que "Sebastián Piñera es irresponsable al justificar el golpe de Estado, diciendo que de alguna manera la democracia fue muriendo de a poco. También me parece inaceptable plantear que hoy podríamos estar en la víspera de un quiebre definitivo de la democracia. La democracia está en peligro, pero lo está por la desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones, por la incapacidad del gobierno y de la política para dar respuestas a lo que ocurre en nuestro país.

Finalmente, Chahín dijo que "no descartamos ninguna fiscalización cuando se trata de los derechos humanos. Para nosotros este es un tema fundamental. El Gobierno sigue sin hacerse cargo de esta materia y por lo tanto no podemos descartar ninguna medida".

PURANOTICIA