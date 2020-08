Presidente de la Corte Suprema: "Tener las cárceles llenas es primitivo"

El presidente del máximo tribunal abordó específicamente la decisión de la comisión de libertades condicionales que le otorgó tal beneficio a Bustamante en 2016.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió al caso de la menor asesinada Ámbar Cornejo y a la situación judicial del imputado como autor del crimen, Hugo Bustamante, quien en 2016 obvutvo libertad condicional tras cumplir una condena de 11 años por un doble homicidio, cuya pena original era de 27 años.

El presidente del máximo tribunal abordó específicamente la decisión de la comisión de libertades condicionales que le otorgó tal beneficio a Bustamante en 2016, el que fue presidido por la jueza Silvana Donoso, a quien un grupo de parlamentarios pretende acusar constitucionalmente.

"Pudimos fallar nosotros, pero también pudo fallar quien estableció de esa forma el beneficio de la libertad vigilada, y ese no es el Poder Judicial... A mí este caso, como a todo el país, me ha impactado mucho, pero nosotros como jueces estamos en un conflicto continuo frente a los beneficios. Por un lado, están los que piden mano dura, castigar al delincuente, retribuirle el mal causado, tener las cárceles llenas. Eso es primitivo. Hay otra posición que busca rehabilitar, resocializar, reinsertar a ese sujeto en la sociedad. Yo me inclino más por ese camino y por eso se han creado estos beneficios", dijo en una entrevista al diario La Tercera.

Silva agregó que "los jueces siempre tenemos que tomar decisiones difíciles, pero yo siempre digo que el indicador es poder dormir tranquilo. Indudablemente, un juez se puede equivocar, muchas veces nos equivocamos, pero si cuando nos equivocamos en ese momento creíamos estar obrando bien, pues no tendríamos nada que reprocharles".

Por último, recalcó que "yo considero como pilar fundamental de la democracia la independencia de los jueces. Los jueces somos independientes para resolver los asuntos judiciales sometidos en nuestro conocimiento y para resolverlos tenemos que atenernos a dos cosas: al mérito del proceso y a la ley, nada más".

