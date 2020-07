Presidenta de la UDI: “Hay una derecha que se siente medio culpable de pensar como pensamos”

Senadora Jacqueline van Rysselberghe afirmó también que en la centro derecha hay gente que se encandila con banderas de izquierda.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que dentro de su conglomerado hay varios que se ven atraídos por las ideas de la izquierda, ya que estas suelen mostrarse como algo más colorido, aunque según su visión esto no significa que dichas ideas traigan buenos resultados.

En conversación con La Tercera, la senadora hizo hincapié en la votación que realizaron diputados de su partido en el polémico proyecto sobre el retiro del 10% del fondo de pensiones, afirmando que hay una derecha culposa que no es capaz de defender sus ideas.

El proyecto para el retiro de parte de los fondos de pensiones en el marco de la pandemia, que fue aprobado por la Cámara de Diputados con el apoyo de 13 diputados de Chile Vamos, Van Rysselberghe reconoció que se trató de un golpe para la derecha.

"Fue un traspié importante para el gobierno y el Comité Político, pero por sobre todo es una mala noticia para el país. No sólo porque estoy convencida de que es una mala medida desde el punto de vista de política pública, que la oferta que hace el gobierno de un subsidio más un préstamo blando es mucho mejor que echar mano a los fondos de pensiones", indicó.

Van Rysselberghe ahondó también en la polémica decisión de la comisión política de la UDI de pasar al Tribunal Supremo a los cinco diputados del partido que apoyaron la iniciativa, determinación que fue criticada por algunos senadores como Iván Moreira y José Miguel Durana, quienes no han cerrado la puerta a aprobar el proyecto en el Senado.

"Hay algunos que dijeron que están enojados con el gobierno. Yo lo puedo entender, porque yo también me he enojado muchas veces con el gobierno. Pero creo que hay que encausar los enojos, no pueden ser a cualquier costo. Porque esto no le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Cuando la democracia se deteriora, el país pierde", agregó.

