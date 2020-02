Presentarán proyecto que obliga a cumplir con presencia completa en comisiones a parlamentarios

Se trata de una iniciativa que busca modificar el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional N° 18.918. Allí sólo se establece que es deber de los parlamentarios asistir a las sesiones de la Cámara y a Comisiones.

El diputado Andrés Celis (RN) presentará un proyecto de ley que busca obligar a cumplir a los parlamentarios con su presencia completa en sala y comisiones, ya que actualmente existe sólo el deber de dar quorum al inicio de las sesiones, pero no se establece cumplir con todo el horario.

El proyecto de ley del diputado RN busca que el texto diga expresamente que los congresistas no sólo deban asistir a las sesiones, sino que además, permanecer en ellas hasta su hora de término.

"Actualmente no existe ninguna obligación de permanecer en la sala ni en comisiones y es bastante frecuente que los parlamentarios y parlamentarias se retiren antes, ya sea por tope de comisiones o, por tener que asistir a alguna reunión, entrevista, etc. El problema es que esto entorpece la labor parlamentaria, pues no se logra la adecuada eficiencia en el estudio, conocimiento y decisiones que deben adoptarse", sostuvo Celis.

De esta forma, el proyecto de ley establecerá la obligación de asistir y permanecer, y de ausentarse deberá hacerlo justificadamente, pues de lo contrario se enfrentan a multas, conforme lo dispone el artículo 42.

Se entenderá como ausencia aceptada cuando se esté en presencia de licencia médica, impedimento grave, se encuentre realizando alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria, entendida ésta en los términos que la define el artículo 66, agrega el proyecto.

