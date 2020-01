Presentan recurso de protección en favor de jóvenes que no pudieron rendir la PSU

Texto presentado por el senador Francisco Chahuán (RN) apuntó directamente al Demre, por no preever las medidas necesarias.

El senador Francisco Chahuán (RN) presentó un recurso de protección que busca resguardar el derecho de todos los jóvenes, estudiantes y personas que no pudieron rendir con normalidad la prueba de selección universitaria.

El texto apuntó directamente al Demre por no preever las medidas necesarias.

"Acabo de ingresar un recurso de protección en favor de los miles de alumnos que estos últimos días no pudieron rendir la Prueba de Selección Universitaria y este recurso está interpuesto en contra del DEMRE. Aquí no se dieron las condiciones necesarias por parte del DEMRE para asegurar que los alumnos que estudiaron todo este año y se prepararon durante tanto tiempo, pudieran rendir la PSU", manifestó Chahuán.

El parlamentario solicitó que se pueda asegurar que los alumnos puedan en el más breve plazo rendir la prueba o los exámenes restantes, e incluso que sean compensados.

"Lo vivido en los últimos dos días respecto a la prueba de selección no tiene nombre, por eso no sólo condenamos los hechos de violencia sino que además que el Demre no haya solicitado el resguardo necesario en los colegios respectivos", agregó.

Finalmente llamó a la Fiscalía a acelerar la investigación por la filtración del facsímil de Historia, lo cual obligó a suspender la prueba, afectando a 202 mil jóvenes.

PURANOTICIA