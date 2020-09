Presentan proyecto para postergar la elección de gobernadores regionales

Iniciativa busca reagendar la fecha de la realización de la primera elección de gobernadores regionales y fijarla para noviembre del 2021, junto con la elección presidencial.

Un proyecto de ley en línea con las intenciones del Gobierno de postergar de abril a noviembre del próximo año las elecciones de gobernadores regionales presentaron los senadores Claudio Alvarado (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Jaime Quintana (PPD).

Alvarado logró captar el respaldo de Quintana, pese a que 16 diputados de oposición, incluidos varios del PPD, advirtieron que no están disponibles para aplazar las elecciones de gobernadores regionales.

Cabe señalar que el viernes pasado, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, formalizó ante la Comisión Mixta del Congreso -presidida por el senador Alvarado- la intención del Ejecutivo de posponer las elecciones de gobernadores regionales, moviéndolas desde el 11 de abril hasta el 21 de noviembre de 2021, para hacerlas coincidir con los comicios de Presidente, parlamentarios y consejeros regionales.

En esa ocasión, la idea del Gobierno desató malestar opositor e incluso el senador Alejandro Guillier (PR), presente en la comisión, señaló que tal propósito era "inconstitucional e inaceptable", por lo que anunció que de postergarse los comicios recurriría "al Tribunal Constitucional".

"ES POR EL BIEN DE LAS REGIONES"

El senador Alvarado, en tanto, señaló que "junto al senador Jaime Quintana y al jefe de bancada de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, hemos presentado un proyecto de ley para prorrogar las elecciones de gobernadores regionales desde el mes de abril al mes de noviembre del próximo año, por una razón muy clara y muy objetiva: hoy, la ley de Descentralización no entrega todas las facultades, suficientes y necesarias, para hacer una buena gestión como gobernador electo".

Alvarado añadió que "necesitamos estudiar y despachar entre medio una ley de Financiamiento Regional y una ley de Fortalecimiento de las Competencias, que el Ejecutivo va a ingresar en los próximos días al Parlamento. En consecuencia, por el bien de las regiones, queremos gobernadores que puedan cumplir íntegramente sus funciones, no queremos gobernadores que asuman un cargo y no tengan potestad para resolver los problemas de la ciudadanía".

"Para hacerlo bien -continuó el ex ministro de la Segpres- y que esta nueva institución del gobernador regional elegido democráticamente pueda atender efectivamente los requerimientos de la ciudadanía y no pase que cuando haya que solucionar un problema, el gobernador deba derivarlo al delegado presidencial, ya que las contiendas de competencias no están resueltas y al final del día, la gente se va a preguntar, de qué nos sirve un gobernador si no nos puede resolver los problemas".

Alvarado insistió en que "por el bien de las regiones, hagámoslo bien, esperemos cinco o seis meses adicionales, pero partamos con una autoridad empoderada, con atribuciones, capaz de resolver los problemas, y elegido junto con los cores (consejeros regionales), que van a ser su cuerpo colegiado con el cual van a decir los proyectos de inversión para la región".

PURANOTICA