Polémica por pago de patentes de autos: Evelyn Matthei y Luis Mella hablan de pago de intereses y multas, mientras que Andres Longton habla de "interpretación errada"

La alcaldesa Evelyn Matthei calificó la iniciativa como "harto mala" mientras que el alcalde de Quillota habla de "pagos de multas e intereses", por su parte Andres Longton uno de los autores de la iniciativa anuncia que acudirá a Contraloría para que aclaré estos puntos.

Luego que el Senado ratificara este viernes 27 el informe de la Comisión Mixta que analizó el proyecto que prorroga la obtención o renovación del permiso de circulación, con lo que hasta el 30 de junio no se cursarán ni aplicarán multas a quienes no cuenten con el documento vigente, una gran controversia comenzó a generarse desde algunos municipios en torno al proyecto presentado por el senador Francisco Chahuán (RN) y el diputado Andrés Longton (RN).

LEER TAMBIÉN: Congreso aprueba y despacha a ley prórroga del pago de los permisos de circulación.

En aquella oportunidad, el senador Chahuán señaló que "logramos la extensión de los permisos de circulación hasta el 30 de junio (...). Esto nos va a permitir dar una buena señal, una señal de alivio a los bolsillos de muchas personas que lo están pasando mal, particulamente los pymes y personas que tienen grado de vulnerabilidad y que efectivamente el pago del permiso circulación era una grave carga".

ALCALDES PRESENTAN REPAROS

No obstante a esta alegría plasmada por el legislador RN, desde su misma coalición, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), dio a conocer sus reparos ante la iniciativa legal aprobada en el Congreso Nacional, calificándola incluso de que "salió harto mala".

Al respecto, la jefa comunal señaló que "probablemente, usted está pensando en postergar el pago del permiso de circulación, porque salió una ley que prohíbe pasar partes cuando uno tiene el permiso de circulación vencido. Pero quiero advertirle de varias cosas, porque la ley salió harto mala: en primer lugar, los documentos vencen mañana (31 de marzo). Si paga después,el 1 de abril o después, usted deberá pagar con multas e intereses, y eso nadie se lo ha dicho".

También dijo que "va a tener que pagar todo en una cuota, no va a poder optar a parcelar esos pagos. Y peor aún, si usted, por ejemplo, tiene un seguro contratado por daños a terceros, y usted choca a alguien y le hace un daño grave, ese seguro no va a operar, porque para que pague el seguro privado es requisito tener los documentos al día y esto estarán vencidos".

NO FUE LA ÚNICA

Pero las críticas de la ex Ministra del Trabajo no fueron las únicas que llegaron en torno al proyecto aprobado. El alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), también se sumó a los reparos, diciendo que "les quiero aclarar que no hay ningún respaldo legal para dejar de cobrar las multas e intereses por pagar después del 31 de marzo. Tengo el deber de decirles la verdad".

Y también dijo que "si paga después del 31 de marzo, deberá hacerlo en una cuota, porque la posibilidad legal de dos cuotas está hasta el 31 de marzo", agregando que "esa es la información real. Está postergada la fiscalización de los permisos de circulación en tres meses, no la aplicación de multas e intereses y después del 31 de marzo no se permite pagar en dos cuotas".

En base a las críticas de ambos jefes comunales, tanto Matthei como Mella hicieron un llamado a sus vecinos a pagar el permiso de circulaciones en sus respectivas ciudades, con el objetivo de evitar multas.

ACLARACIÓN

Pero esto esto no fue bien recibido por el diputado Andrés Longton (RN), uno de los autores del proyecto, quien salió al paso de las críticas, explicando los dos puntos en entredicho, calificando uno de ellos como una "interpretación errada" por parte de algunos municipios del país, sin profundizar detalladamente en los dos casos expuestos.

"Las multas e intereses es una iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por tanto, esperamos que el Ejecutivo se pueda sumar al proyecto, porque en primera instancia no se sumó. Por lo tanto, tuvimos que hacer un proyecto de iniciativa parlamentaria para limitar las multas que te pudieran cobrar, a propósito de que puedan andar con el permiso de cirulación vencido, sin multas", comenzó señalando.

También explicó que "el Gobierno no se quiso allanar al proyecto, que era iniciativa de ellos, y que entregaba al Concejo el tema. Por tanto, tuvimos que hacer un proyecto distinto, ya que tenía que ser de iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las multas e intereses del municipio, que es un impuesto, tiene que necesariamente presentarlo en proyecto de ley el Gobierno, con artículo único, en que diga que las multas e intereses que pueda cobrar el municipio no van a ser aplicables".

En cuanto a las cuotas para pagar el permiso de circulación, Longton indicó que "creo que están equivocados algunos municipios, que pretenden cobrar en una sola cuota todo pago después del 31 de marzo. Lo que la ley dice es que la primera cuota se paga hasta el 31 de marzo, pero después vienen multas e intereses y la segunda cuota es en agosto. Por tanto, en ninguna parte hay una cláusula de aceleración que diga que debes cobrar las dos cuotas. La ley te da la alternativa de pagar en dos cuotas, independiente que lo hagas el 31 de marzo y otra después".

"Cremos que los municipios están errados en esa interpretación porque en ninguna parte de la ley dice que tú le quitas el derecho a la gente que después del 31 de marzo no puedas pagar en dos cuotas. Si tú pagas en agosto la segunda cuota, pero no lo haces, ¿que pasa después? Hay intereses y multas, pero no significa que te van a cobrar la próxima cuota entera. La misma razón, misma disposición... si la ley establece que hay dos cuotas que puedes pagar, una en marzo y después de ella, y la otra en agosto, porque la ley te da esa posibilidad, y después corren los intereses y multas correspondientes que nosotros queremos suprimir", cerró el parlamentario.

Cabe señalar que en base a estos entredichos, el diputado Longton anunció que presentará este martes ante Contraloría un documento en el cual aclarará estos puntos, para que no existan dudas o malas interpretaciones.

PURANOTICIA