Poder Judicial informó que hay 15 funcionarios contagiados con Covid-19 y 516 en cuarentena

La cifra significa un aumento de 6 casos con respecto al último informe del 31 de marzo pasado

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que de los más de 12 mil trabajadores del Poder Judicial hay 15 funcionarios contagiados de Covid-19 y otros 516 se encuentran en cuarentena. La cifra significa un aumento de 6 casos con respecto al último informe del 31 de marzo pasado, cuando Chevesich reportó nueve contagios en los tribunales del país, tres de ellos jueces titulares.

"Quince de nuestros funcionarios están contagiados, con quienes me he contactado vía chat, y todos me han manifestado que se encuentran en buen estado, bien de ánimo y siguiendo las indicaciones médicas para superar este virus", expresó la ministra.

La magistrada añadió que los distintos tribunales del país se encuentran funcionando con una mínima cantidad de personal de manera presencial, mientras que el grueso lo está haciendo a través de plataformas de teletrabajo.

"Las últimas cifras que han sido entregadas por los presidentes de todas las cortes del país dan cuenta que del total de funcionarios del poder judicial, que asciende a 12.345, están trabajando por la vía del teletrabajo 10.176, lo que representa un 82% del total de funcionarios. En labores presenciales tan solo hay 1.045 funcionarios, es decir, el 8,2%", precisó.

Por último, la vocera de la Corte Suprema señaló que "hay 95 tribunales que están cerrados".

PURANOTICIA