Piden cautela frente al riesgo de contagio por el avance a la etapa de «Transición»

El experto en políticas públicas y académico de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, calificó las medidas anunciadas por el Gobierno como "apresuradas" y llamó a la autoridad a no fomentar la percepción de que la crisis se ha superado.

El asesor de la OMS, Pablo Villalobos, consideró que la mayor movilidad entre comunas hará del transporte público un foco de contagio. "Debe haber una activa vigilancia para evitar lo que ocurrió en zonas extremas", advirtió.

El Ministerio de Salud informó que las comunas de Recoleta, La Cisterna, San Miguel, San Ramón, La Granja y San Joaquín pasarán a la etapa de Transición del plan «Paso a Paso».

El levantamiento de la cuarentena en días de semana se hará efectivo a partir del próximo lunes 7 de septiembre en dichos sectores. Las medidas incluyen la prohibición de fondas para las Fiestas Patrias en todo el territorio nacional y cordones sanitarios para la región Metropolitana, el Gran Concepción, Valparaíso y Temuco.

Ante el anuncio, el académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y especialista en políticas públicas, Claudio Castillo, indicó que "pareciera que las decisiones se están tomando más bien en base a datos fijos y no a un análisis de lo que está ocurriendo, efectivamente, en la realidad. Pasar de fase en unas comunas y no en otras no era lo recomendado para la Región Metropolitana, dada la interdependencia que hay entre las distintas comunas. Además, el transporte público es uno de los factores acelerantes del contagio", criticó.

El especialista en políticas de salud también enfatizó en que hay que ser cautelosos con la señal que se le está dando a la ciudadanía en términos de "percepción de riesgo", ya que podría estar apuntando a que éste está disminuyendo, a pesar de que "la cantidad de contagios y de uso de camas UCI sigue siendo bastante alta".

"Tomar medidas como levantar la cuarentena para las Fiestas Patrias hace quedar bien con cierta parte de la ciudadanía, pero no tiene un sustento sanitario; tampoco lo tiene abrir los restaurantes en las terrazas. Son medidas que debieran ser analizadas en términos de la evidencia que hay disponible", sostuvo.

"Lo ideal, bajo estas condiciones, es siempre usar mascarilla correctamente, intentar mantener la distancia cuando sea posible, evitar usar el transporte público en horarios de alta demanda y privilegiar caminar o usar bicicleta, cuando sea posible", apuntó el académico.

