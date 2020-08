Perito del «Bienvenidos»: “He sido prácticamente funado por la fiscal Bowen"

De acuerdo a Francisco Pulgar, que fue invitado por el matinal de Canal 13, su labor sólo consistió en "hablar con la familia del imputado".

El perito forense privado, Francisco Pulgar, se refirió a las acusaciones en su contra que hizo la fiscal del caso Ámbar, María José Bowen. Esto, por una presunta usurpación de identidad al vestir una chaqueta parecida a la de la PDI y por realizar supuestos peritajes en el domicilio del detenido Hugo Bustamante.

En su mensaje, señaló que el ingreso al domicilio del imputado se realizó con autorización previa y lamentó que "he sido prácticamente funado por la fiscal Bowen", por lo que señaló que quedará a la espera que sean los tribunales de justicia los que acrediten o descarten los ilícitos imputados.

De acuerdo a Pulgar, quien arribó al lugar de los hechos como invitado del matinal «Bienvenidos» de Canal 13, su labor "consistió exclusivamente en conversar con la familia, con el único objetivo de informar, sin haber realizado ningún tipo de peritaje. No he tomado fotografías, no he realizado excavaciones como se pretende hacer creer".

"El crimen que afectó a la joven Ámbar en Villa Alemana es un escenario que aprovechó la fiscalía para denostarme y dañar mi dignidad profesional", agregó Pulgar.

"En mi rol de invitado del matinal «Bienvenidos», de Canal 13, concurrí a esta comuna para informar sobre el avance de las diligencias y, desde una opinión especializada, analizar lo que podía llevar a un mejor rumbo el caso", añadió.

Sobre los dichos realizados por la fiscal Bowen, afirmó que "se alejan del texto del Código Procesal Penal, se olvida que en todos los procedimientos investigativos de delitos en el país establecen la posibilidad de cualquier persona que posea una especializada o experiencia específica en una ciencia-arte, pueda comparecer en una causa participando en un juicio como testigo o perito experto", agregó".

"La ley no prohíbe la investigación privada, al contrario, la avala como una forma de concurrir con una mejor capacidad que exista en la sociedad civil a enriquecer y criticar los procedimientos investigativos", enfatizó Pulgar.

Con respecto a la vestimenta con la que llegó al lugar, Pulgar señaló que "busco distinguirme para dar una mayor seguridad en el intercambio de información".

