Peñaflor y las zonas urbanas de otras cinco comunas también ingresarán a cuarentena

Se trata de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo, además de la zona urbana de la comuna de Pozo Almonte.

Nuevas cuarentenas y cordones sanitarios anunció el Gobierno en distintos puntos de la Región Metropolitana y en otras comunas del país, incluidas Valparaíso y Viña del Mar, debido a la propagación de contagios por coronavirus Covid-19.

Entrarán en régimen de cuarentena obligatoria, a partir de este viernes, a las 22:00 horas, la totalidad de la comuna de Peñaflor, así como las áreas urbanas de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo.

La misma medida se aplicará en la zona urbana de la comuna de Pozo Almonte.

CORDONES SANITARIOS

Respecto de los cordones sanitarios, se establecerá uno en la comuna de Pirque, en la región Metropolitana, con el objetivo de evitar la llegada de contagiados.

Habrá otro similar en la comuna de Alto Biobío.

EXTIENDEN CUARENTENA

Mantienen su cuarentena las comunas de Alto Hospicio e Iquique, junto a Calama en el norte.

En la zona central, extenderán esta medida la comuna de San Antonio y el Gran Santiago.

Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que "no nos va a temblar la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, que se apliquen las sanciones de aquellos que no quieren entender que cuando están no respetando estas normativas sanitarias están poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino que las vidas de todos los demás".

