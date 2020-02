PDI logra la detención de mujer sospechosa de robo con homicidio en Ñuñoa

El hecho, habría sido provocado con un arma cortante después de que la mujer, que se dedicaba al comercio sexual, llegara al domicilio del hombre para robar parte de sus pertenencias.

La tarde de este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención en la comuna de San Joaquín de una mujer de 35 años de nacionalidad colombiana sospechosa del homicidio de un hombre de 30 años que fue encontrado muerto en su departamento en Ñuñoa el pasado 27 de enero.

Según informó Jessica Jerez, subcomisaria de la Brigada de Homicidios el asesinato ocurrió pasado domingo 26 de enero. Y se pudo dar con el paradero de la presunta responsable gracias a las observaciones de cámaras de seguridad del edificio de la víctima y de control de tránsito del sector

"En el domicilio de esta mujer (comuna de Cerrillos) se encontraron elementos que la vinculaban con el sitio del suceso y eso tiene que ver con especies que eran de propiedad de la víctima y de la pareja de esta", indicó Jerez.

Según informó la PDI, la mujer no tiene antecedentes policiales. "No obstante, lleva 15 años en Chile, tiene cédula identidad para extranjeros que a la fecha estaba vencida, y no tiene la permanencia definitiva", finalizó la subcomisaria.

