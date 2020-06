PDI ha presentado cinco querellas por el falso centro de torturas en estación Baquedano

El director general de la institución, Héctor Espinosa, manifestó que no van a aceptar que personas "enloden y entreguen información falsa".

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, informó este martes que la institución ha presentado cinco querellas por la información falsa del centro de torturas en la estación de Metro Baquedano, en la que se involucró a la policía civil mediante una denuncia recibida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

"Para nosotros fue muy doloroso cuando se entregó una noticia falsa en un momento tan díficil para el país, que había un centro de tortura y en un principio se culpó a la PDI", indicó espinosa en el cuartel general de la Policía de Investigaciones de Concepción.

"No vamos a aceptar que ninguna persona de este país nos enlode y entregue información falsa, especialmente en los momentos más difíciles que vive el país", añadió Espinosa, quien participó junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la entrega de antecedentes del operativo antidrogas en que se detuvo a Emilio Berkhoff.

En el caso de estación Baquedano, Espinosa indicó que "nosotros vamos a iniciar las acciones legales y hemos presentado cinco querellas por información falsa que se ha entregado de la PDI".

"Yo me alegro que la justicia haya llegado a la verdad, yo siempre he dicho: la verdad no tiene color político, la verdad es una sola y hoy día se llegó a la verdad y quienes inventaron esto van a tener que responder ante los tribunales", concluyó.

