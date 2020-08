Partido Comunista respalda a Hugo Gutiérrez y demanda "total claridad"

Luego de que se filtrara en redes sociales un video en el que el que se muestra al parlamentario del partido intentando evitar ser fiscalizado en un control vehicular en Iquique.

El Partido Comunista respaldó al diputado Hugo Gutiérrez, luego de que se filtrara en redes sociales un video en el que el que se muestra al parlamentario del partido intentando evitar ser fiscalizado en un control vehicular en Iquique por personal de la Armada.

En el registro, se escucha a Gutiérrez explicando a los funcionarios que no puede ser fiscalizado por ellos debido a que "soy más autoridad", lo que generó diversas críticas en el oficialismo, a tal punto de que anunciaron que llevarán al legislador al Tribunal de Ética de la Cámara.

Tras la situación, el Partido Comunista emitió un comunicado en el que aseguraron que es "necesario aclarar por qué la Armada entregó este video de cámara Pro a conocimiento público por vías no regulares".

"Está claro que el diputado no se negó al control, que se realizó en un estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo. Si se aduce que trató de evadir un control debió ser denunciado a la justicia", añadió el conglomerado.

Además, aludieron al episodio que vivió Gutiérrez hace unos días, en el que entrevistó a ex infantes de Marina que acusaban supuestos "malos manejos" dentro de la Armada.

Al respecto, el partido sostuvo que "el diputado Hugo Gutiérrez, el lunes, en un programa transmitido a través de redes sociales, había entrevistado a varios ex infantes de Marina que denunciaron actos de malos manejos en la Armada. Es de esperar que esta entrega pública de un video que no recoge además toda la realidad del control realizado, no sea una respuesta a ese programa de denuncia".

Finalmente, el PC rechazó los dichos del ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien aseguró que "no solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien, porque perfectamente se le pudo haber fiscalizado a la familia y si su familia no tenía los permisos respectivos, el procedimiento habría sido otro".

"Debiera quedar claro también el trato que se dio a la familia del diputado, que de ninguna manera fue deferente, como afirma el ministro de Defensa. Demandamos total claridad sobre el proceder de los funcionarios de la Armada", cerró el PC en el comunicado.

