Parlamentarios UDI se desmarcan de propuesta de su bancada sobre Codelco y TVN: “Me enteré por la prensa"

La polémica propuesta hizo eco dentro de los legisladores de la propia colectividad, donde algunos ya adelantan que no apoyarán la medida.

Este lunes, la bancada de diputados UDI presentó una propuesta para combatir la crisis económica producida por la pandemia de Covid-19 que azota al país.

Entre las medidas propuestas por los parlamentarios oficialistas destacan la idea de privatizar Codelco y vender TVN.

Pese a ser una propuesta firmada por la bancada del partido gremialista, algunos miembros de dicha colectividad expresaron su desconocimiento sobre la medida.

Al respecto, el diputado Issa Kort señaló que "me enteré por la prensa que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta NO me representa en lo más mínimo y no la apoyaré".

A su vez, el diputado Sergio Gahona precisó que tampoco fue avisado de la propuesta y recalcó que "como miembro de la comisión de minería y de la Bancada de la UDI (también mi bancada) NO estoy disponible para privatizar Codelco".

