Parlamentarias impulsoras del postnatal de emergencia estiman insuficiente el proyecto anunciado por el Gobierno

La diputada Marcela Sabat (RN) agradeció la propuesta pero consideró que "para madres con hijos en edad de postnatal es insuficiente".

En el Congreso consideraron insuficiente el proyecto anunciado este miércoles por el presidente Sebastián Piñera que permite a las madres extender su régimen de postnatal, con cargo a los fondos del seguro de cesantía individual e incorpora al mismo beneficio a cuidadores de niños menores de seis años.

"Si bien agradecemos al Gobierno habernos escuchado y abrirse a dar respuestas, creemos que para madres con hijos en edad de postnatal es insuficiente, por lo que junto con la necesidad de robustecer este texto en el trámite legislativo seguiremos empujando nuestro proyecto original de postnatal de emergencia, y explorando otras medidas alternativas como la opción de licencias médicas", planteó la diputada Marcela Sabat (RN), una de las impulsoras del controvertido postnatal de emergencia aprobado en la Cámara de Diputados y luego rechazado, por inadmisibilidad constitucional, en el Senado.

Las otras mentoras de esa iniciativa parlamentaria tampoco quedaron del todo contentas con el mensaje presidencial.

Paulina Núñez (RN) señaló que la iniciativa del Ejecutivo se debe "a la lucha que dimos por postnatal de emergencia durante meses, por lo que este es un proyecto que valoramos". Sin embargo, añadió que aunque "miles de padres podrán acogerse a la ley de protección al empleo, para padres con postnatal vencido no es suficiente e insistiremos en el nuestro y mejoramos este proyecto".

En tanto, Maite Orsini (RD) reaccionó en Twitter: "Bien que hoy, después de meses, el Gobierno reconozca importancia del tema. Sin embargo, usar el seguro de cesantía ¡es cargar crisis a las mujeres!".

Su par de Convergencia Social, Gael Yeomans, apuntó: "¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Que las familias paguen con sus recursos, en medio de una pandemia, el cuidado de los menores. Este viernes, con más convicción que nunca, nos vamos a la comisión mixta a aprobar el postnatal de emergencia".

DC SE SUMA A LAS CRÍTICAS

En la Democracia Cristiana, el diputado Gabriel Silber señaló que "desde el punto de vista conceptual, lo que quiere hacer el Gobierno es absolutamente inviable e imposible: una mujer que está haciendo uso del postnatal está haciendo uso de un derecho social, en beneficio de ella y por sobre todo de los niños, pero querer homologarlas a una situación de cesantía nos parece que, desde el punto de la ética y de la protección de la maternidad, es un retroceso que no vamos a aceptar desde la oposición".

"Estas personas -agregó- han tenido un hijo, la maternidad y su protección está en la ley, no puede homologarse a la cesantía y que ahora por un gallito del Presidente con la oposición y el Congreso, el presidente Piñera no hace caso a un tema que es absolutamente sensible respecto de la opinión pública y que nadie entiende el capricho o la tozudez del capricho de no respetar y patrocinar esta iniciativa".

Por su parte, la diputada Joanna Pérez agregó que "el postnatal de emergencia ha sido una demanda que hemos impulsado desde la Democracia Cristiana desde el día uno, y no cabe duda que se trata de la respuesta que el Estado debe dar en momentos como estos".

"Pretender que se usen fondos del seguro de cesantía -añadió- para el derecho de la maternidad y el bien superior de los niños, no tiene argumento ético de peso. Estas mujeres no están cesantes y, en consecuencia, no corresponde que la maternidad se pague con cargo a las cuentas del seguro de cesantía de estas personas".

PURANOTICIA