Paris responde a enfermeras: “No podemos dejar de controlar otras enfermedades”

"No me pidan que deje de hacer los controles habituales. Si no, en dos meses vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus".

Así de tajante fue la respuesta del ministro de Salud, Enrique Paris, a la declaración realizada ayer por el Colegio de Enfermeras, en la que calificaron de "irresponsable" el llamado del Minsal a la ciudadanía para que retorne a los diferentes centros de salud a realizarse controles de enfermedades crónicas, así como también para hacer chequeos maternales y pediátricos.

París personalizó la respuesta en la presidenta de la agrupación gremial, María Angélica Baeza, durante la entrega del balance de la pandemia, al mediodía de este domingo en La Moneda.

"Agradezo mucho la preocupación de la presidenta del Colegio de Enfermeras y la verdad es que los controles preventivos de salud, los controles de embarazo, las vacunaciones, los controles de niño sano y los de hipertensión y de VIH tenemos que mantenerlos", afirmó.

"No podemos dejar de colocar las vacunas, no podemos dejar de controlar a las mujeres embarazadas ni de entregar los medicamentos a los pacientes con VIH... Tampoco podemos dejar de controlar la presión arterial porque los pacientes hipertensos tienen una alta mortalidad".

