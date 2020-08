Padre de carabinera asesinada en Linares: "Lo único que pido es justicia"

"Yo perdí a mi hija, una hija intachable, mi hija menor. Que se me haya ido y que su muerte fuera de esta forma, no lo puedo aceptar".

El padre de Norma Vásquez, la carabinera asesinada este fin de semana en Linares, exigió justicia para su hija. "Estoy muy dolido con lo sucedido. Lo único que pido es justicia. Que este individuo quede detenido y pague la condena que debe pagar, que es lo máximo", aseguró Senén Vásquez en Meganoticias.

"Me gustaría que este proceso se pueda agilizar. Que no quede guardado, porque lo que quiero es justicia, porque mataron a un ser humano. Yo perdí a mi hija, una hija intachable, mi hija menor. Que se me haya ido y que su muerte fuera de esta forma, no lo puedo aceptar. Era una niña buena", agregó.

Durante este domingo, el Juzgado de Garantía de Linares acogió la solicitud de la Fiscalía del Maule y determinó ampliar la detención del ex subteniente de Carabineros Gary Valenzuela Ramos, imputado por el homicidio de la carabinera. El tribunal fijó la audiencia de formalización para el miércoles 26 de agosto, a partir de las 11:00 horas.

Consultado sobre si la familia tenía conocimiento de la denuncia por abuso sexual que Norma realizó el pasado 17 de julio en contra de Valenzuela, Senén Vásquez confirmó que "nos dijo que él habría tratado de abusar de ella y por supuesto que no lo permitió. Además, lo denunció con pruebas, con grabaciones. El tipo, se dijo, había sido dado de baja, pero no fue así".

"La justicia no se hizo presente en un primer momento, porque él no se mantuvo alejado de mi hija", sostuvo Vásquez.

