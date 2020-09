Pablo Longueira: "El «Rechazo» es no entender lo que quiere la ciudadanía"

El ex parlamentario UDI dejó en claro que celebrará en caso de que esta opción obtenga menos de un 15% en el próximo Plebiscito Constitucional.

El regreso a la arena política de Pablo Longueira no ha dejado a nadie indiferente, especialmente en la derecha. El exsenador anunció -el fin de semana- que votará por el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, que buscará la presidencia de la UDI y que, de darse el caso, también competirá para ser parte del órgano constituyente.

En conversación con Radio Cooperativa, Longueira aseguró que su retorno se debió, principalmente, a la postura de su sector frente al próximo referéndum. "Lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político... me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo", planteó.

"El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario. Me encantaría que este plebiscito fuera un plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero: cerremos la transición chilena, hagamos una nueva Constitución para los tiempos que vienen", argumentó.

"Espero llevar a un segmento importante de la centroderecha a un Apruebo, pero no de cero, y ojalá reducir al Rechazo a los 15 puntos", agregó.

"Esa noche voy a celebrar si no pasan el 15 por ciento los que están por el Rechazo, porque lamento que parlamentarios jóvenes, personas excepcionales que han entrado al servicio público ya partan rechazando. ¿A qué le temen? No entiendo qué están defendiendo con el Rechazo", insistió.

LAS CRÍTICAS DEL GREMIALISMO

"Siento mucha pena, porque nunca he sido patrón de fundo, no soy dueño de nada, vengo a competir, no voy a ser presidente de la UDI sin competir. Nunca le he temido a la competencia y si la gente de la UDI me elige como su presidente democráticamente lo seré. Y si no, al día siguiente me devuelvo a La Araucanía".

Con estas palabras, Longueira reaccionó a las críticas que generó su regreso al interior de la UDI. Iván Moreira lo acusó de faltar el respeto a los actuales líderes del gremialismo.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló en CNN Chile que Longueira "no está en condiciones de presidir la UDI y lo digo con respeto", debido a los cargos que enfrenta por el caso SQM.

"Tengo un concepto muy distinto de ella. Soy demócrata y respeto el estado de Derecho y los chilenos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y yo lo soy", respondió el ex candidato presidencial.

"No tengo tejados de vidrio, así que voy a ser candidato a la presidencia de la UDI, porque la persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me lo impide. Jamás he cometido el delito del que se me acusa, y por eso estoy esperando hace mucho tiempo el juicio oral", sostuvo.

PURANOTICIA