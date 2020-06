Organizaciones feministas rechazaron proyecto alternativo al postnatal de emergencia

"Busca que consumamos nuestros propios fondos de cesantía para sostenernos ante una crisis que no hemos provocado", detallaron las organizaciones.

Decenas de organizaciones feministas, sindicatos y asociaciones de funcionarias, convocadas por el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M, manifestaron su rotundo rechazo a la propuesta del gobierno que busca reemplazar, luego de no entregar patrocinio, al proyecto de ley de postnatal de emergencia ya aprobado por la Cámara de Diputados.

En una conferencia pública, rechazaron "las últimas medidas (del gobierno) y también para manifestar nuestro rechazo abierto a su gestión, que ha encarnado una política negacionista, de castigo a la pobreza, de desprecio por la vida", señaló Javiera Manzi, vocera de la CF8M, quien agregó que "las mujeres en Chile somos quienes tenemos peores ahorros previsionales y por lo tanto, peores pensiones".

Respecto al proyecto de ley presentado por el presidente Piñera, la organización lo calificó como "una maniobra impresentable", según indicó Vesna Madariaga, vocera del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la CF8M.

Esto debido a que "busca que consumamos nuestros propios fondos de cesantía para sostenernos ante una crisis que no hemos provocado, para garantizarnos un presente de incertidumbre y un futuro de hambre", detalló.

Uno de los principales énfasis hechos por las organizaciones en la estrecha relación entre la crisis del Covid-19 y la crisis de la reproducción social, así lo explicó la presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarias y afines de Chile Pamela Henríquez.

"Queremos ser enfáticas en este punto, esta medida profundiza una ya insostenible crisis de los cuidados, que golpea al conjunto de los pueblos y que recae en los hombros de las mujeres en forma de extensas jornadas no remuneradas ni reconocidas de trabajo. Pero no sólo eso: ayer el gobierno ha decidido descargar esta crisis sobre niños, niñas y niñes, exponiendo su salud y sus vidas. Rechazamos este proyecto. No estamos dispuestas a permitirlo, menos aún en nuestro nombre", señaló Henríquez.

Asimismo, realizaron una crítica a los sectores autodenominados "pro-vida" y junto con ello a las declaraciones del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"Denunciamos la hipocresía de esa derecha rancia que se hace llamar pro-vida, que habla de 'los niños primero' y que defiende una agenda anti derechos con la consigna 'con mi hijos no te metas'. Para ellos la vida de los, les y las hijas de las trabajadoras no importan, no valen nada, como dijo Chadwick 'no, esas no cuentan'", sentenció Diva Millapán, dirigenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Para finalizar, Javiera Pérez Valdivia, dirigente de Trabajadoras Unidas de la Municipalidad de Pudahuel, llamó a levantar la Organización Feminista de las Trabajadoras y exigir la necesidad de un Sistema Plurinacional y Comunitario de Cuidados.

