Oposición rechaza comisión anunciada por Piñera para evitar leyes inconstitucionales: "Es absolutamente improcedente"

“El Presidente acaba de amenazar la autonomía del Congreso”, dijo el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde

Como "absolutamente improcedente" calificaron los diputados de la bancada DC el anuncio del presidente Sebastián Piñera respecto de la creación de un comité de expertos y ex parlamentarios para perfeccionar criterios que determinen la admisibilidad constitucional de las mociones parlamentarias.

Así lo señaló el diputado Matías Walker, titular de la comisión de Constitución de la Cámara, quien señaló que "la propuesta del Presidente es absolutamente improcedente. A la única entidad que le corresponde determinar los procedimientos para perfeccionar las declaraciones de inadmisibilidad es al propio Congreso Nacional, y espero que los presidentes de ambas cámaras defiendan las prerrogativas del Parlamento en esta materia".

El diputado agregó que "soy de los que habitualmente, cuando un proyecto de ley es inadmisible, por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, apoyo esa declaración, pero con la misma claridad quiero decir que esta propuesta del Presidente es absolutamente improcedente".

Heraldo Muñoz, presidente del partido señaló que "el Presidente de la República debiera predicar con el ejemplo y no saltarse leyes o normas sanitarias cuando a él le conviene. No creo que sea necesario conformar un comité de expertos para analizar si los actos o las leyes que elabora el Congreso se ajustan o no a la Constitución".

"El propio Presidente de la República tiene la facultad, ya sea de ir al Tribunal Constitucional o de vetar una ley si el opina que no se ajusta a la Constitución", sostuvo.

Víctor Torres, Mario Venegas y el ex presidente de la Cámara, Iván Flores, parte de la bancada, agregaron que "es grave que el Presidente se esté saltando lo que bien claro señala tanto la Constitución como la ley orgánica del Congreso, en cuanto a las admisibilidades, y peor aún que lo haga hablando en defensa de la democracia".

Por su parte, el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, mencionó que "el Presidente realiza esta propuesta para evadir su propia responsabilidad y evitar los costos políticos de sus decisiones".

Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, aseguró que "esto no es un conflicto jurídico, es un problema de sensibilidad social. Esto pasa porque el Parlamento está haciendo lo que el Gobierno no hace a tiempo, lo que el Gobierno no entiende".

"Prohibir el corte de servicios básicos, permitir que las mujeres con niños pequeños puedan quedarse en casa durante la cuarentena a través del posnatal de emergencia son cosas de total sentido común", agregó.

"Cuando a un Gobierno le falta sentido de urgencia, le falta sentido común y la gente está sufriendo, es natural que el Parlamento trate de encontrar soluciones", resaltó.

