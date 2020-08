Oposición pide salida de Mario Rozas tras firmar cambio de nombre de academia policial a "Rodolfo Stange"

El senador Alejandro Navarro manifestó que el General Director luego de esto quedó "inhabilitado" para seguir al frente de la institución.

Parlamentarios de oposición se refirieron al cambio de nombre que Carabineros realizó a la Academia de Ciencias Policiales, que fue rebautizada con el nombre de Rodolfo Stange, miembro de la junta militar que encabezó la dictadura de Augusto Pinochet, luego de que el General Director de la institucion, Mario Rozas, firmara una orden para este cambio.

El senador Alejandro Navarro (PRO) manifestó que "el general Mario Rozas ha quedado inhabilitado para seguir al frente de Carabineros. La decisión de ponerle el nombre a la Academia de Ciencias del ex general Rodolfo Stange, ha sido un paso político e ideológico que va a traer complicaciones al gobierno, y que da cuenta que el Gobierno no tiene ninguna capacidad de mando sobre el general Rozas".

Para Navarro "esta es una decisión política. Stange estuvo investigado y fue parte del crimen de los degollados del Partido Comunista, lo investigó el ministro Pfeiffer, quien luego de dos preguntas lo exoneró. Si una institución como la Academia de Ciencias va a llevar el nombre de un general investigado por violación a los derechos humanos, por el asesinato de los degollados, por haber establecido una trinchera ante la petición de un Presidente de la República, entonces estamos frente a una institución que no tiene sujeción ante el poder político".

Frente a ello, el parlamentario fundador del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), anunció que presentó un oficio a Contraloría y ofició al Ministerio del Interior para revertir el renombramiento.

"El tiempo de Rozas está contado. Yo solo espero que la Contraloría General de la República pueda determinar la derogación del decreto que ha establecido y firmado el General Rozas para devolverle su nombre original a la Academia de Ciencias", indicó Navarro.

"No puede haber negacionismo ni homenajes a quienes han participado de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos de los degollados. Creo que el ministro Pérez debe pedir la renuncia inmediata y, por cierto, el proceso de modernización que debe tener Carabineros no puede ser encabezado a partir de ahora por el general Mario Rozas. Ha quedado inhabilitado", concluyó.

En tanto el diputado DC, Gabriel Ascencio expusó que, "si el General Director de Carabineros quiere contribuir a radicalizar, a polarizar Chile, antes del Plebiscito, con su actitud lo está haciendo estupendamente bien. Pero para el futuro, para el destino de Chile, el General lo está haciendo muy mal", estimó Ascencio.

"En nuestro país no va a haber paz social y reencuentro si no terminamos con las provocaciones y la verdad es que en este escenario, actitudes como la del general Rozas sólo contribuyen a polarizar y radicalizar más las posiciones políticas en nuestro país, y no contribuyen al reencuentro entre los chilenos", afirmó.

En ese sentido, apuntó que "el general Rozas, sabiendo que el general Stange fue un miembro destacado de la dictadura de cívico militar de Pinochet, que mató, torturó, que hizo desaparecer gente en Chile, sabiendo que tuvo temas pendientes con la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, como en el caso degollados, donde fue acusado por obstrucción a la justicia, sabiendo de todas esas cosas, insiste y le pone el nombre de Rodolfo Stange a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, donde se forman los futuros altos mandos de la institución", agregó.

El parlamentario Ascencio agregó que "si eso no es provocación, no sé lo que es, y por eso estoy pidiendo al ministro del Interior, Víctor Pérez y al propio General Director de Carabineros, Mario Rozas, que quede "sin efecto" la orden general N°2787 de 13 de agosto de 2020, por el que se nombra a la "Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile" como "Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile General Director Rodolfo Stange Oelckers".

"Es sumamente contradictorio hoy refrendar la imagen de dicho general, más aún considerando las situaciones acaecidas a fines de 2019, en el que nuevamente la institución se enfrentó a críticas internacionales por su actuación alejada de los principios institucionales y los derechos humanos", aseveró Ascencio.

"El Ministro del Interior, superior jerárquico del general Rozas, debe tomar cartas en el asunto para que se deje sin efecto este nombramiento, que no contribuye al prestigio de Carabineros ni mucho menos al clima de paz social que el país necesita", reafirmó.

"Esta acción sólo sirve para polarizar al país y para recordar los tristes hechos en los cuales Carabineros estuvo involucrados durante la dictadura militar", concluyó el parlamentario.

Por su parte el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, diputado Miguel Ángel Calisto calificó como una acción que demuestra "falta de criterio y prudencia" el cambio de nombre de la academia.

"Creo que lo que está haciendo el General Director de Carabineros al rebautizar el nombre de la Academia de Ciencias Policiales por el de una persona que fue parte de la dictadura, es una falta de criterio y prudencia especialmente por el contexto que vivimos en este Chile post estallido social", aseguró.

El legislador agregó que "Debemos avanzar en la reconciliación nacional, y este tipo de hechos reabren las heridas que dejó la dictadura. El General Director de Carabineros debe saber que el deber de fortalecer la democracia y sus instituciones no debe ser eludido por nadie", argumentó.

"En la Comisión se acordó oficiar a Carabineros, por votación unánime de los diputados, para que expliquen por qué se tomó la decisión de cambiarle el nombre a la Academia por el de Rodolfo Stange".

Finalmente, el diputado indicó que "Carabineros es una institución respetable, que le pertenece a todos los Chilenos. Hoy estamos junto a las policías y el Ministerio del Interior trabajando para que iniciativas de ley probidad y modernización permitan ennoblecer y revalidar su relación con las comunidades. Con este tipo de declaraciones se revive el odio, el resentimiento y se potencia la polarización. Esperemos que Carabineros revierta esta decisión que claramente no es buena para la sana convivencia de las distintas posturas políticas de nuestro país".

