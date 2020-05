Oposición está disponible al llamado de un "gran acuerdo nacional" pero piden "disposición real" para dialogar

Este lunes el presidente Sebastián Piñera hizo el llamado para poder enfrentar con éxito la crisis sanitaria ante el importante aumento de contagios de Covid-19 y las secuelas económicas que dejará la pandemia en la ciudadanía.

Los distintos partidos de oposición se mostraron disponibles, pero a la vez escépticos respecto del llamado a un "gran acuerdo nacional" que hizo este lunes el presidente Sebastián Piñera para poder enfrentar con éxito la crisis sanitaria ante el importante aumento de contagios de Covid-19 y las secuelas económicas que dejará la pandemia en la ciudadanía.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo "estar dispuesto" al diálogo, señaló que "un plan de protección social y un acuerdo fiscal" son fundamentales, pero advirtió que "el Presidente debe escuchar, de lo contrario, será un diálogo de sordos". "Presidente, estamos dispuestos a dialogar, pero a dialogar en serio", añadió Muñoz.

Su par de la DC, Fuad Chahín, hizo hincapié en la importancia de que "el Gobierno se deje ayudar" y emplazó al Presidente para que, de manera urgente, "se forme un comité de crisis: Gobierno y oposición, sectores económicos y sociales, académicos, científicos, que de alguna manera podamos enfrentar con una estrategia de Estado la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus y la crisis humanitaria por la devastadora consecuencias económicas y sociales, y también los pilares para poder empezar a pensar desde ya en la necesaria y futura reactivación económica".

"No hay tiempo que perder, hay que pasar de la palabra a los hechos", advirtió Chahín.

El timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, también apuntó que lo importante "son hechos y no palabras".

"El Presidente, especialmente desde el estallido social en adelante, ha hecho varios llamados similares, pero, en los hechos, la conducta de su Gobierno ha sido la de encerrarse en sus propias visiones", agregó Maldonado.

"Habrá que ver si este llamado de hoy se traduce en verdadera disposición a construir acuerdos. Hablemos de contenidos más que de intenciones. Eso le diría yo al Gobierno", sostuvo el dirigente del PR.

El senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, reflexionó: "En los próximos días veremos situaciones dramáticas en hospitales. Debemos hacer el mayor esfuerzo para que los chilenos no sufran. Hicimos muchas advertencias, no fuimos escuchados, pero ahora tenemos que abocarnos a resolver la situación sanitaria, y para eso siempre estaremos disponibles. Esperamos que el llamado del Presidente no sean palabras vacías y que tenga real voluntad de escuchar, porque hasta ahora no ha considerado nuestras propuestas".

"Un acuerdo significa que ambas partes ceden, no es imponer la opinión de unos a otros de manera total. Un acuerdo significa un consenso y significa concesiones de ambas partes", añadió el también senador socialista José Miguel Insulza.

En el Frente Amplio, la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, manifestó que "esperamos que esa voluntad que expresa el Presidente sea efectiva y que, en vez de seguir mensajes erráticos, se empiecen a tomar en cuenta las distintas propuestas que se han hecho por sectores de la sociedad civil".

Por último, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, hizo ver que "un diálogo no es un monólogo y la discrepancia no es obstrucción ni desunión. Solo entendiendo eso podremos tener un diálogo auténtico".

