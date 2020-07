Oposición critica la propuesta de Gobierno: “No puede ser más endeudamiento"

Con duras críticas reaccionaron desde los partidos de oposición al anuncio sobre un paquete de medidas para la clase media que informó esta jornada el Presidente Sebastián Piñera.

Con duras críticas reaccionaron desde los partidos de oposición al anuncio sobre un paquete de medidas para la clase media que informó esta jornada el Presidente Sebastián Piñera.

La diputada Joanna Pérez (DC) definió como "lamentable" la propuesta del Gobierno, considerando la crisis que viven las familias en medio de la pandemia, tanto en términos de salud como económicos.

"Es lamentable cómo este gobierno insiste en seguir endeudando a la clase media y no dar un apoyo real. Sigue negociando a través de acuerdos, con bancos para los créditos hipotecarios, y para las deudas con Aval del Estado en materia educacional", apuntó la parlamentaria.

"Por cierto esto no es ayuda, solamente viene a generar más negocios para el sistema bancario que ha generado abusos y que tiene a la clase media endeudada", insistió.

Su par Gabriel Ascencio (DC), añadió que "no es cierto que el Presidente tenga intención de apoyar a la clase media. La verdad es que sólo quiere proteger a las grandes empresas, favorecer una vez más a la banca y cuidar a sus amigos. No puede ser que se ofrezca como apoyo más endeudamentiento.0 Es un contrasentido, una vergüenza. Reitero, Presidente, hágase ver, no más mentiras".

Desde la bancada del PPD también criticaron el paquete de medidas. Al respecto, el diputado Raúl Soto sostuvo que "la clase media chilena ya estaba sobre endeudada incluso antes de la pandemia y el estallido social, y hoy esa situación se ha agravado considerablemente. En ese contexto, no creemos que estos créditos blandos sean una verdadera solución al problema de ingresos que tiene la clase media, más bien parece un verdadero salvavidas de plomo", afirmó el diputado Soto.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez indicó que "necesitamos protección real a la clase media, un mayor esfuerzo fiscal, que la ayuda llegue a las familias que lo están pasando realmente mal, y generando más deuda no es el camino".

"Insistiremos en retiro de un porcentaje de los fondos previsionales de las AFPs y cambiar el sistema de AFP por uno que entregue pensiones dignas", señaló el diputado Jiménez", sentenció el parlamentario

PURANOTICIA