"Ojalá no les dé coronavirus": Cathy Barriga sostuvo álgida discusión con concejales, a los que llamó "basura"

Acción se llevó a cabo en una sesión del Concejo Municipal y luego que seis ediles votaran contra la continuidad del programa Médicos a Domicilio.

Luego que seis concejales de Maipú decidieran rechazar una iniciativa propuesta por la alcaldesa Cathy Barriga, la autoridad los llamó "basura", generando una nueva controversia al interior de la Municipalidad.

Todo se generó en medio de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, y luego que los ediles Ariel Ramos, Abraham Donoso, Pedro Delgadillo, Marcela Silva, Gonzalo Ponce y Erto Pantoja votaran contra la continuidad del programa Médicos a Domicilio.

Tras la negativa a la iniciativa, la ex bailarina de «Mekano» tomó el micrófono y dijo: "Gracias en nombre de la comunidad que se va a ver afectada en la compra de sus remedios en los momentos en que lo necesitan más que nunca. Nuevamente gracias".

Y continuó diciendo que "esta Alcaldesa, en estado de emergencia, como estamos, se tiene que retirar a trabajar por lo que vale la pena, que es nuestra gente, estar con ellos. Yo no estoy con la basura que rechaza los proyectos".

Estas palabras causaron la molestia de los concejales presentes, quienes le reprocharon lo señalado, generando una nueva discusión entre ediles y la jefa comunal.

"¿Y cómo puedes considerar tú a la basura que rechaza un proyecto en estado de emergencia en todo el país?", dijo Barriga, mientras un concejal le respondía diciendo que "no voy a aceptar que usted me trate de basura, señora".

"Señora alcaldesa, no nos trate de basura, somos autoridades igual que usted, no tenemos el cargo de alcalde pero no somos basura", alegó otro edil maipucino.

Todo terminó con la salida de Cathy Barriga, quien antes de retirarse del salón gritó "ojalá no les dé coronavirus", causando aún más indignación de los aludidos.

Cabe señalar que según la Municipalidad de Maipú, la iniciativa Médicos a Domicilio contemplaba 119.000 atenciones gratuitas a vecinos de la comuna, 120 atenciones diarias con visitas al hogar y entrega de medicamentos. Su costo bordearía los $ 1.000 millones y fue rechazado, según los concejales, por un presunto convenio con la cadena de farmacias Salcobrand.

PURANOTICIA