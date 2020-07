Nuevo Ministro del Interior: "Este gabinete viene para iniciar una etapa de unidad"

Víctor Pérez entregó sus primeras palabras como jefe de gabinete, llamando a la unidad parar combatir la pandemia y enfocándose en los hechos de violencia de La Araucanía.

El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a lo que será su labor como jefe de gabinete, tras reemplazar en el cargo al saliente Gonzalo Blumel.

El ex-senador afirmó que "este gabinete viene para iniciar una nueva etapa, una etapa de unidad, de optimismo y de concordia entre los chilenos, para resolver los problemas que tiene cada uno de nuestros ciudadanos".

El secretario de Estado agregó que "en mi trayectoria, y conociendo la trayectoria de los ministros que nos acompañan, sabemos que conversando discutiendo de política, analizando los escenarios políticos, vamos a ir configurando y construyendo la unidad de Chile Vamos".

Consultado sobre su postura en contra de una nueva Constitución, el nuevo titular de Interior aseguró que cumplirá el mandato del presidente Piñera para garantizar un plebiscito en octubre que sea seguro y tenga la mayor participación ciudadana posible.

Además, Pérez abordó la situación de violencia en la región de La Araucanía, en donde sostuvo que pondrá especial énfasis, indicando que este "no solamente es un tema policial. Por cierto, respaldar la acción de nuestras policías, pero también el tema es el diálogo".

"Yo no veo posible que todos lo habitantes de esa región, que la gran mayoría, por no decir la inmensa mayoría, quiere vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo y la conversación, aislar a los violentistas", añadió.

El ministro del Interior sentenció que "la violencia no solamente se aísla y se derrota con acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política. Eso significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber de que esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener".

PURANOTICIA