Nuevo caso de Covid-19 en La Moneda: 48 trabajadores de prensa deberán hacer cuarentena obligatoria

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró que ni el presidente Sebastián Piñera, ni la Primera Dama, Cecilia Morel, ni ministros o autoridades del Gobierno tuveron contacto con la persona contagiada.

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, anunció que La Moneda envió a cuarentena a 48 personas que tuvieron contacto con el profesional de prensa que este miércoles dio positivo al test de Covid-19 y que cumple labores de reporteo diariamente en el palacio presidencial.

De hecho, los equipos de prensa habituales que están acreditados por los distintos medios de comunicación fueron enviados a cuarentena de 14 días y reemplazados por otros funcionarios.

Rubilar aseguró, en todo caso, que ni el presidente Sebastián Piñera, ni la Primera Dama, Cecilia Morel, ni ministros o autoridades del Gobierno tuveron contacto con la persona contagiada.

"En el caso del profesional de la prensa acreditada que fue dado a conocer como positivo hoy, se sintió mal el viernes, se le realizó el examen el lunes, dando positivo hoy. Por esa razón, se ha tomado la decisión de enviar a cuarentena a todos quienes han sido sus contactos estrechos y también a sus contactos indirectos y pudieran tener algún tipo de riesgo", explicó la ministra.

La titular de la Secretaría General de Gobierno precisó que "este levantamiento lo hicimos con los equipos de prensa que reportean en La Moneda y es por eso que vamos a enviar a cuarentena a 48 funcionarios que tuvieron relación con esta persona que dio positivo".

Detalló que "en este caso, el protocolo del Palacio de La Moneda ha tomado la siguiente determinación: independientemente de que le realicemos el examen de PCR a todos y cada uno de estos 48 contactos directos e indirectos y pudiera dar negativo, van a mantenerse en cuarentena 14 días, es decir, la cuarentena total antes de volver al palacio a realizar sus labores habituales".

"Para poder asegurar que el acceso a la información se mantenga -explicó-, hemos generado con los diferentes medios de comunicación un cambio de las personas que estaban trabajando a diario acá en La Moneda por otros equipos de reporteros de esos medios, que van a tener que medidas muy estrictas para evitar que aumente la cantidad de contagios en La Moneda".

Además, se estableció una sala de prensa especial en el Patio de los Cañones, con mayores separaciones, pantalla y micrófonos cuello de ganso. Junto con eso, La Moneda ordenó reducir la cantidad de equipos de prensa acreditados y se sanitizó el lugar físico de los reporteros.

Respecto de la situación del Presidente y su gabinete, Rubilar aseguró que "cada vez que tenemos un caso positivo hacemos un mapa epidemiológico, determinamos quiénes son los contactos estrechos y vemos quiénes son los que tienen riesgo de haberse contagiado con esa persona y los enviamos a cuarentena.

En caso particular de todos los primeros contagios que ha habido en La Moneda, es decir, guardias de palacio, un funcionario de división de Gestión Ciudadana y ahora con el profesional de la prensa, hemos establecido que no han tenido contacto ni con autoridades ni tampoco con el Presidente ni la Primera Dama. Por lo tanto, en este caso particular no hay ningún riesgo de que esa persona que hoy está positiva haya contagiado al Presidente o a la Primera Dama".

PURANOTICIA