Nuevas medidas permitieron que entrega de medicamentos en el hospital Félix Bulnes fuera normal

Además, carabineros y personal militar acompañaron a las decenas de usuarios que comenzaron a llegar desde las 5:00 horas.

Por segundo día consecutivo, un gran número de personas llegó este jueves hasta la farmacia del hospital Félix Bulnes, en la comuna de Quinta Normal, para retirar medicamentos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido este miércoles, la entrega se realiza en completo orden.

Además, carabineros y personal militar acompañaron a las decenas de usuarios que comenzaron a llegar desde las 5:00 horas.

Funcionarios del hospital dispusieron el ingreso en grupos reducidos para esperar al interior del recinto con medidas de prevención, como el distanciamiento social y el uso de guantes y mascarillas.

Asimismo, desde el hospital se informó que se atenderá a todas las personas que requieran sus medicamentos, para lo cual la farmacia atenderá hasta las 17:00 horas.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, pidió disculpas por las aglomeraciones que se registraron debido a que cerca de 200 personas tuvieron que hacer largas filas para ingresar a la farmacia del recinto y retirar sus remedios.

"Me han informado acerca de que se han tomado medidas adicionales, como es el reparto a domicilio para algunos de estos pacientes, con el objetivo de que esto no se vuelva a repetir", indicó Zúñiga.

En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un llamado a los alcaldes a generar medidas alternativas en la entrega de medicamentos: "Lo más importante es que la gente no se aglomere, no se reúna en un mismo sitio, entonces lo que han hecho algunos alcaldes, no todos, es generar mecanismos de distribución a los domicilios".

PURANOTICIA