Muñoz y voto de casos Covid-19: “Estamos realmente contra el tiempo”

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), aseguró que el Servicio Electoral (Servel) tiene la voluntad de implementar un procedimiento para que las personas contagiadas con Covid-19 puedan votar, en caso de que se apruebe un proyecto en el Congreso que lo permita. No obstante, reconoció que están "contra el tiempo".

En conversación con Radio Cooperativa, la senadora afirmó que "he escuchado a Patricio Santamaría (presidente del Consejo Directivo del Servel) establecer que para él es importante, y ha sido una voz bien nítida y clave en ese sentido, no discriminar, no dar un portazo a la posibilidad de que nuestros compatriotas contagiados puedan votar a través de algunas de las alternativas que ahí están propuestas, que puede ser un voto a domicilio, a distancia o por correo".

En la misma línea, expresó que "yo entiendo que está la voluntad, al menos del Servel, de implementar un procedimiento que permita la votación de las personas contagiadas".

No obstante, la parlamentaria reconoció que para esto debe aprobarse una iniciativa en el Congreso que permita a los casos Covid-19 positivos votar, y que en ese sentido, "estamos realmente contra el tiempo", sentenció.

Cabe recordar que el Gobierno cerró la puerta a permitir que las personas con Coronavirus puedan votar en el plebiscito de octubre, pero aseguraron que enviarán un proyecto de ley para poder permitirlo en futuras elecciones.

