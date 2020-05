Ministros Briones y Ward confirman que entrarán en cuarentena preventiva

Aunque la medida ya había sido anunciada por el Ministerio de Salud esta mañana de domingo, los secretarios de Estado anunciaron que tomarán la precaución hasta tomarse nuevamente el examen la próxima semana.

A través de sus cuentas de Twitter, los ministros Ignacio Briones (Hacienda) y Felipe Ward (Segpres) de Hacienda, confirmaron que entrarán en un período de cuarentena preventiva, tras tener contacto con el senador Jorge Pizarro, quien dio positivo en el examen de Covid-19.

Aunque la medida ya había sido anunciada por el Ministerio de Salud esta mañana de domingo, los secretarios de Estado anunciaron que tomarán la precaución hasta tomarse nuevamente el examen la próxima semana.

En la red social, Briones escribió que "debido a mi relación regular con la comisión de Hacienda del Senado, a la que pertenece el Senador Jorge Pizarro, al final del día viernes me sometí a un test PCR por covid 19. Acto seguido, inicié una cuarentena preventiva".

"Pese a que el resultado del test fue negativo, prudencialmente seguiré en cuarentena hasta el próximo jueves a la espera de un nuevo test que pueda confirmar el primer resultado. Desde casa seguiremos, junto al equipo del @Min_Hacienda, trabajando con muchas ganas en una larga lista de temas en que es urgente avanzar de cara a este difícil momento que enfrentan las familias chilenas. A ellas un mensaje de fuerza y esperanza", agregó.

Por su parte, Ward comunicó que "ante los casos registrados en el Senado, por recomendación de las autoridades sanitarias, estaré en cuarentena preventiva hasta el resultado de un nuevo examen PCR. Si bien me hice uno esta semana con resultado negativo, es prudente esta medida. Gracias por su preocupación".

SICHEL FUE A CANAL DE TV Y J.A. KAST LO CUESTIONA

Sin embargo, a la misma hora que Mañalich hablaba en La Moneda -en medio del balance diario del desarrollo de la pandemia-, el ministro Sichel daba una entrevista en el estudio de Canal 13, en el programa "Mesa Central".

Consultado por lo que acababa de señalar Mañalich, Sichel -quien no utilizaba mascarilla- comentó que recibió información de la Seremi de Salud, en donde le señalaron que él no estaba catalogado como "contacto estrecho" de los senadores contagiados.

"De todas formas -añadió- los ministros nos estamos haciendo los test permanentemente".

En redes sociales, el ex candidato presidencial José Antonio Kast criticó a Sichel: "Si queremos salir de cuarentena hay que ser estrictos y no permitir excepciones. Todos los chilenos, desde el Presidente hasta el menor de los ciudadanos, deben cumplir con normas sanitarias. Si el ministro Sichel está en cuarentena preventiva, no debería estar en televisión", cuestionó.

