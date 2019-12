Ministro Ward rechaza las indicaciones sobre cuotas introducidas a acuerdo constitucional

El ministro secretario general de la Presidencia llamó a los diputados a respetar el acuerdo original del 15 de noviembre pasado.

El ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, rechazó este martes las indicaciones que se aprobaron en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que aseguran escaños reservados para mujeres, independientes y pueblos oririginarios en la nueva Carta Fundamental.

En ese sentido, llamó a los diputados a respetar el acuerdo original del 15 de noviembre pasado, aprobado anoche por la Comisión de Constitución, que no contempla esos escaños reservados. Sin embargo, la oposición las incorporó mediante indicaciones que se votaron por separado, lo que molestó al ministro Ward.

"Estamos hablando de un tema tan importante como es eventualmente una nueva Constitución, ustedes han visto la evolución que ha tenido el Gobierno en esta materia y aquí todas las fuerzas políticas estamos haciendo un esfuerzo para que esto no vaya a entorpecerse, eso sería tremendamente grave", dijo en referencia al rechazo que provocan en el oficialismo las indicaciones.

En todo caso, dijo que el acuerdo aún no está en riesgo y, por lo mismo, llamó a los diputados a no votar este miércoles las indicaciones, junto con el proyecto de reforma constitucional, para no entorpecer los acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

PURANOTICIA